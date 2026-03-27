La vida bajo palos de Merche Castellanos, leyenda del balonmano malagueño: "Me queda disfrutar, ya lo hice todo"

Las claves nuevo Generado con IA Merche Castellanos, portera del Balonmano Costa del Sol Málaga y leyenda del balonmano español, renueva hasta 2027 y afronta la recta final de su carrera con ganas de disfrutar y seguir compitiendo por títulos. Castellanos destaca la importancia del bloque del equipo, aunque reconoce la dificultad de sustituir a jugadoras clave que se marchan la próxima temporada, como Silvia Arderis, Isa Medeiros y Estela Doiro. La portera valora su trayectoria, desde sus inicios en Ciudad Real hasta su consolidación en Málaga, pasando por su experiencia en dos Juegos Olímpicos y el crecimiento del profesionalismo en el balonmano femenino español. Compagina su carrera deportiva con los estudios de Fisioterapia en la Universidad de Málaga, destacando el sacrificio que supone y el apoyo recibido por parte de profesores y compañeros.

Merche Castellanos (Ciudad Real, 1988) atiende a EL ESPAÑOL de Málaga en un momento clave de la temporada, a las puertas de los cuartos de final de la EHF European Cup frente al Hazena Kynzvart y apenas unos días después de hacer oficial su renovación hasta 2027 con el Balonmano Costa del Sol. La veterana portera repasa su trayectoria, el presente del equipo y un futuro que encara, temporada a temporada, sin perder la ambición.

Nació y creció en Ciudad Real, cuna del balonmano en los noventa y principios de los dos mil, y entre chicos, se fue haciendo un sitio en la portería que ya no ha abandonado nunca. De soñar jugar unos Juegos Olímpicos viéndolos por televisión, a participar en dos defendiendo a España -Tokio 2020 y París 2024-.

Ahora, alarga su carrera en Málaga, donde ha encontrado su sitio en el balonmano nacional. Su vinculación se extiende ya por siete temporadas y augura alguna más. Aunque el final de su carrera está cerca. Pero antes, está dispuesta a pelear por todos los títulos que se le pongan por delante.

Lo primero, lo inmediato, es lo que tiene el equipo este fin de semana, empezando por la ida de los cuartos de final de este viernes en Carranque. ¿Qué esperáis de esta eliminatoria?

Pues que muchas veces nunca sabes hasta que no ves al equipo rival en tu casa, nunca hemos jugado contra ellas, tenemos información, tenemos vídeos. El año pasado sí que sabemos que Porriño jugó contra ellas las ganó, pero poco más. Seguramente tengamos opciones, igual que las tendrán ellas, pero bueno, hasta que no las veamos aquí, veamos su juego contra nosotras, no sabemos muy bien. Pero creo que las opciones serán más jugando en casa, que siempre te da un poquito más.

¿Hay presión desde el club para llegar a semifinales?

No. Sabemos que la competición europea es muy importante, sabemos que tanto para el club como para nosotras es importante ganar títulos y es lo que queremos, pero no hay ningún tipo de presión ni nada. Simplemente es jugar, hacer lo que sabemos hacer, como sabemos hacerlo y esperemos que salga todo bien.

Pase lo que pase, estáis en el tramo decisivo de la temporada, con el final de la temporada regular a la vuelta de la esquina.

Nos quedan tres jornadas de liga todavía. Si ganamos los tres partidos que quedan, tenemos opciones de quedar segundas o incluso primeras de liga. Está todo muy abierto. Y antes tenemos que jugar los cuartos de final este fin de semana, lo bueno es que jugamos en casa los dos partidos con nuestra afición y yo creo que eso va a ser un punto bastante a favor, pero es verdad que a partir de ahora te juegas todo. Todo lo que has hecho antes de la temporada está muy bien, pero ahora es realmente cuando te juegas todo.

¿Y eso se nota en el ambiente del equipo ahora cuando llega la primavera, que es cuando se juegan las cosas importantes? ¿Hay más tensión o más nervios?

Es verdad que somos un equipo que llevamos ya mucho tiempo y muchos años jugando partidos así, entonces no son nervios, son más ganas de jugarlo que nervios. Tenemos ganas de estos partidos, de jugarte algo, de competición europea, de jugar partidos que no sean de liga, sino contra equipos de fuera y el equipo lo veo con ganas y lo veo bien. Llevamos un mes y medio muy bueno y espero que siga la racha.

Ganasteis la Liga en la temporada 2022-2023, y fue vuestro último título. Pero el bloque del equipo se mantiene igual.

Sí, el bloque más o menos de los últimos seis años es el mismo. Pero es verdad que también hemos perdido varias finales de uno, en penaltis… Es muy difícil ganar títulos, no es tan fácil como parece. Tuvimos una racha muy buena, luego hay otros equipos que también se han reforzado, les han salido mejor las cosas que a nosotras y ya está.

Si alguien interpreta que después de esa racha tan buena el equipo tenía la barriga llena, ahora debe volver a tener hambre seguro.

Sí, pero hambre hemos tenido siempre, aunque ganes. Ganásemos la Liga o ganábamos el título que ganásemos, era como muy bien hemos ganado, pero el año que viene queremos seguir ganando, no te cansas de ganar.

Estos días se han conocido las bajas para la temporada que viene de Silvia Arderis e Isa Medeiros. Tampoco seguirá Estela Doiro. Son parte la espina dorsal del equipo.

Sí, son jugadoras muy importantes que en estos años han sido piezas claves en el equipo. De hecho yo llegué con Silvi y es una jugadora clave en el equipo. Pero bueno, hay veces que hay cambios y hay que adaptarse. Seguramente se note por la experiencia y, sobre todo, por la calidad que tienen las jugadoras que se van, perdemos jugadoras de mucha calidad. Pero hay que asumirlo, y la gente que venga evidentemente no serán ellas, pero tendrán otro rol y a hacerlo lo mejor posible y a trabajar.

¿Ese adiós puede ser plus para luchar por los títulos en el último baile de estas jugadoras tan importantes en este bloque histórico del Costa del Sol?

Hombre, sería bonito, ¿no? Acabar este ciclo con algún título, a mí la verdad es que me encantaría, creo que sería el cierre perfecto del ciclo y que las compañeras que se van pues se vayan de aquí con un título. Esa sería la manera perfecta de cerrarlo todo.

Por tu experiencia, cómo se puede recomponer después el bloque del equipo.

Es complicado, porque son jugadoras, aparte de la experiencia y la calidad que tienen, en los momentos claves son jugadoras que tiran del carro, porque la gente con más experiencia en los momentos importantes son las que muchas veces se echan para adelante. Es complicado el rehacer el equipo y tener jugadoras como ellas, pero bueno, la gente con más experiencia suele ser la más mayor y al final en algún momento tienen que retirarse o hacer algún cambio y cuando toca pues ya está. Hay que intentar que las que vengan, sean jóvenes o mayores, se adapten lo mejor posible y que puedan coger ese rol y esa experiencia que tienen las que se han ido.

La que no se va eres tú, que has renovado una temporada más, hasta 2027. ¿Cuánto nos queda de Merche Castellanos?

A ver, ya cumplo 38 este verano. La cabeza y el cuerpo empiezan a pedir a veces otras cosas, pero de momento una temporada segura. Yo creo que algo más sí que se alargará, pero no creo que me quede muchos años más.

¿Te encuentras bien?

Sí, sí. Yo me encuentro bien y estoy bien, pero bueno, ya como que hay veces que el cuerpo ya te pide otra cosa.

¿Qué te pide?

Sobre todo de estilo de vida. Me encanta el balonmano, me considero una afortunada por hacer lo que hago. Pero hay veces que ya la cabeza te pide un poco de cambio.

Vuestros viajes, por ejemplo, no son los más cómodos.

Claro. La mayoría de los viajes los hacemos en autobús. En nuestra liga prácticamente todos los equipos son del norte. Los más cercanos que tenemos son Elche y Elda, que son seis, siete horas en autobús. Entonces, los viajes son duros y al final es tiempo. Con los años también se nota el cansancio de esos viajes.

¿Cómo has llegado hasta esta Merche que va a cumplir siete temporadas en Málaga?

Pues sin darte cuenta, la verdad. Ha sido todo muy poco a poco. Firmé en Málaga sin saber cómo de largo iba a ser el trayecto aquí. Y estoy encantada de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos conseguido, de lo feliz y lo contenta que estoy en Málaga, de todo. La verdad que se me ha pasado muy rápido y eso es bueno.

¿Cómo llega Merche al balonmano?

Yo soy de Ciudad Real y en Ciudad Real hay mucho balonmano, de hecho hace dos días jugó a la selección masculina allí. Y Ciudad Real se vuelca con el balonmano, hay muchísima afición. Y en mi colegio había mucho balonmano. Mi hermano jugaba, así que yo probé con los amigos de clase, prácticamente solo había chicos jugando. Y así empecé poquito a poco y me gustó, se me daba bien, y creciendo he llegado hasta aquí.

¿Siempre en la portería?

Sí, siempre en portería. Mi hermano era portero y yo dije, venga, yo también portera, y no he salido nunca de portería.

¿Imaginabas llegar hasta aquí?

Para nada. Yo desde pequeña lo único que recuerdo es ver los Juegos Olímpicos y decir que yo quería ir ahí, pero nunca soñaba con esto. De hecho, yo no veía balonmano femenino en la tele, lo único que veía era masculino. Claro, balonmano femenino empezó a haber hace cuatro días. Yo solo veía masculino. Y luego decía yo quiero llegar a unos Juegos Olímpicos.

¿Has llegado a dos -Tokio 2020 y París 2024-?

He llegado a dos, por suerte, sí.

¿Y cómo es eso? ¿Tiene algo que ver con algo de lo que has vivido en tu carrera?

Con nada. Es único. Para mí, la mejor experiencia de mi vida y deportivamente era el sueño que tenía. Cuando lo conseguí, me llegó y era como, estoy aquí, no me lo creía, cuando llegué a Tokio no me creía que estuviese allí.

Dentro de dos años hay otros Juegos… Pero has dejado la selección.

Sí. Es verdad que el equipo se ha rejuvenecido, el año pasado no contaban conmigo en algunas convocatorias, otras sí. Pero ahora para estas últimas sí que el seleccionador habló conmigo antes de Navidad. Pero bueno, yo creo que ya mi momento había terminado, prefería dedicar más mi tiempo a cuidarme, a estudiar, que también estoy estudiando, y bueno, dedicarme al club y a mi vida.

¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir del balonmano?

Pues sinceramente es que fue como muy poco a poco todo. Con 17 años me fui a Madrid, empiezas a cobrar algo del club, estoy estudiando, soy joven, en ese momento todavía tus padres te ayudan, y sin darte cuenta ves que estás viviendo del balonmano, que tienes una vida privilegiada, simplemente con poder vivir el día a día viviendo de tu hobby, que es el balonmano.

Tu trayectoria en el balonmano ha ido creciendo conforme ha ido creciendo el profesionalismo en el balonmano femenino.

Sí, el tipo de contratos ha ido cambiando, cada vez ha habido más exigencias y ahora se nota, hay muchas más contratadas profesionalmente, cosa que hace unos años era impensable. Eso se nota, que se trate de manera un poco más profesional a las jugadoras y que nos podamos dedicar a ello, porque realmente nosotras prácticamente el día a día lo dedicamos al balonmano. Es verdad que muchas estudiamos, hay otras que trabajan, pero realmente tu vida la dedicas al balonmano si quieres estar a este nivel.

Hay mucha diferencia en ese aspecto con los países del norte de Europa.

Sí, hay otros países que tienen muchísimo más presupuesto, más patrocinio, más visibilidad. También es cultura. Aquí en España es muy complicado luchar contra el fútbol. Y en Málaga además del fútbol es el baloncesto, son deportes con los que no podemos competir. Pero bueno, en España hay mucha afición al balonmano, pero no llega a ser la afición o el seguimiento que hay en otros países.

Merche Castellanos, portera del Balonmano Costa del Sol Málaga Balonmano Costa del Sol

Hablando del Málaga y del Unicaja, vuestra época de encadenar títulos coincidió con ambos clubes de capa caída. ¿Eso os benefició en cuanto a repercusión?

Es verdad que cuando yo llegué aquí, el Unicaja estaba en un momento no muy bueno, y nosotras empezamos a ganar títulos. Y luego nosotras dejamos de ganar y empezaron a ganar ellos, pero bueno, evidentemente me alegro de lo que está consiguiendo el Unicaja.

¿Os sentís reconocidas en Málaga?

Sí. La verdad es que me sorprende mucho todavía cuando vamos por la calle y la gente nos reconoce y nos saluda con eso de las panteras. Se ha visibilizado muchísimo el balonmano femenino en Málaga, muchísima gente nos conoce, nos reconoce por la calle, y nos sigue, y la verdad es que me alegra mucho, sobre todo cuando son niños y niñas pequeñas que puedan venir a vernos, y que disfruten el balonmano, y que quieran jugar al balonmano.

Dices que te encanta el balonmano. ¿Qué sientes cuando sales a la pista a jugar un partido?

Pues es verdad que cada vez, cuando ya eres mayor te lo tomabas de otra manera. Antes, cuando era más pequeña, sí que me ponía nerviosa, sobre todo en partidos importantes. Voy a jugar bien, no voy a jugar bien, le he dado demasiadas vueltas a la cabeza. Ahora tampoco le doy muchas vueltas al partido, simplemente salgo, intento disfrutar, disfrutar del ambiente, disfrutar con el público, con las compañeras y disfrutar del partido, porque es verdad que cada vez queda menos. Entonces lo que me queda quiero disfrutarlo, dar lo mejor de mí, dar lo mejor al equipo, pero sobre todo pasarlo bien, que para eso juego balonmano, para pasarlo bien.

¿Qué se siente con una parada decisiva?

Pues a tope.

¿Alguna parada que tengas marcada en la retina?

Una de un partido en concreto no lo tengo tan grabado, tengo más grabados más fallos que paradas, fíjate la cabeza lo que es. Pero sí son partidos, como los de la Copa de la Reina que jugamos aquí, la que ganamos en Málaga, las semifinales que llegamos a penaltis, la tanda de penaltis, el último penalti que me paro en la prórroga para llegar a penaltis… Cositas así, detalles.

¿Y un partido que te digas que aquí hemos tocado techo?

Ha habido muchos, ha habido partidos buenísimos contra equipos muy buenos, sobre todo el año de la European League, hace un par de años, cuando llegamos a la fase de grupos, hicimos un trabajazo enorme. El equipo estuvo espectacular contra equipos tan buenos como el Copenhague, equipos que tenían un presupuesto que nos lo duplicaban, triplicaban, jugadoras increíbles internacionales. Y el equipo la verdad que dio la cara, ganamos partidos jugando de una manera espectacular, con el público disfrutando muchísimo. Ha habido partidos muy buenos. Cuando ganas títulos te acuerdas, pero yo creo que ha habido partidos muy buenos que no nos han dado títulos, pero que se han disfrutado muchísimo. Sí, es verdad que entrar en fase de grupos de la European League ya fue un triunfo, sobre todo cruzándonos con los equipos con los que nos cruzamos en las dos eliminatorias antes, en las que para nada éramos las favoritas y demostramos que valíamos igual que ellas y jugamos dos eliminatorias espectaculares.

¿Qué te queda por hacer en tu carrera profesional?

Disfrutar, la verdad. Disfrutar el balonmano. Después de jugar los Juegos Olímpicos, creo que ya hice todo lo que tenía que hacer en mi carrera deportiva. He ganado muchos títulos, por suerte, con Málaga, con otros equipos. Me queda disfrutar, dar lo mejor de mí, intentar seguir ganando títulos, evidentemente quiero ganarlos todos, todo lo que pueda, pero sobre todo disfrutar de estos años, disfrutar con mis compañeras, con el club, y ser feliz jugando balonmano.

¿Cómo es la vida de un portero?

El de las porteras somos como un grupo aparte. Somos una parte muy diferente del equipo. Nuestro juego no tiene nada que ver con el entrenamiento, con el juego de los compañeros. Es una posición en la que estás sola. El resto de compañeras siempre tienen al lado a alguien para ayudar, nosotras estamos solas en la portería. Todas las porteras somos conscientes de que es un puesto muy decisivo, de que es un puesto muy importante y el día en el que la portería está bien se nota. Pero el problema es que cuando no está bien también se nota. Creo que mentalmente es un puesto en el que tienes que asumir el rol que tienes. Los años ayudan a ello. Pero es un puesto que me gusta mucho, me gusta asumir esa responsabilidad dentro del equipo.

¿Se hace un trabajo mental para asimilar eso?

Hay que hacerlo, sí, pero creo que eso lo vas haciendo poco a poco. Tú con la edad, con los años, con la experiencia, lo vas trabajando. Es verdad que es importante tener en el banquillo a gente que te transmitan esa tranquilidad de no pasa nada, se ha fallado, el siguiente lo vas a hacer bien. Pero creo que es más trabajo de una misma, de ir dándote cuenta de que la vas a cagar, como todo el mundo, vas a tener errores, vas a tener aciertos, ni eres la mejor cuando te paras el último, ni eres la peor cuando te lo meten. Entonces es ir aceptando el error y vivir con ello. Y en los momentos importantes tener la tranquilidad mental de decir estás aquí, sabes hacerlo y vamos a hacerlo.

La presión es otro compañero de viaje.

Sí. Es un puesto que se ve mucho, para bien y para mal. Es verdad que se ve mucho cuando te la paras. Puedes estar un partido entero sin parar una, que si te paras la última eres la estrella del equipo. Y puede pasar al revés, puede pasar que hayas parado muchísimo durante el partido y que el último gol decisivo te lo metan y lo sufres. Vives con esa presión, pero es nuestro rol, es nuestro juego y lo vas asumiendo y ya está.

Saliendo de la pista, ¿cómo estás en Málaga, Merche?

Muy bien, vivo muy bien, vivo muy a gusto aquí en Málaga, además tengo la facultad aquí cerca, mi vida en Málaga la verdad es que es muy buena, estoy muy feliz, muy contenta. Además con la gente de la que me rodeo también. Estoy encantada aquí.

¿Qué te gusta hacer en Málaga, aparte del balonmano?

Pues tenemos poco tiempo para hacer cosas, la verdad. Los entrenamientos por la mañana pesas, y por la tarde pista, yo además con la universidad. Y los fines de semana viajes. Tenemos muy poco, pero el tiempo que tenemos aprovechamos para ir a la playa, dar un paseo. O el otro día nos fuimos a comer al monte, dar un paseo, hacer alguna ruta, cositas así. Lo bueno de Málaga es el tiempo, entonces hay que aprovechar el buen tiempo que hace para salir a la calle.

Ahora llega la Semana Santa. ¿La conoces, te gusta?

La he visto varias veces, he bajado un par de veces, y bien. El problema es que hay tanta gente que me agobia bajar al centro, pero sí que he ido un par de veces a verla, seguramente este año algún día también baje a dar una vueltecita.

No has encontrado ningún cicerone que te la enseñe.

Es verdad que tampoco soy muy seguidora de la Semana Santa. En Ciudad Real también hay bastantes procesiones. Me gusta dar una vueltecita, verlo, pero tampoco soy muy seguidora de Semana Santa.

¿Y en Málaga, algún rincón que te guste perderte, donde desconectes cuando tengas los días libres,?

Me gusta mucho la zona de El Palo, nos solemos escapar siempre que hay algún día así, nos vamos para allá a dar un paseíto a la playa tranquilamente. O incluso al final de la Misericordia, que suele estar bastante tranquilito también, esas zonas. Nunca he sido muy de playa, pero es verdad que me estoy aficionando más a la playa desde que llegué a Málaga.

Has mencionado varias veces la Universidad. Estudias fisioterapia en la UMA. En clase, ¿eres Merche Castellanos para tus compañeros? ¿Eres Mercedes?

Pues soy Mercedes Castellanos, alumna. No sé cuánta gente me conoce, la verdad. Hay gente que me conoce, pero para el resto sinceramente no sé si siguen el balonmano.

¿Te conocen los compañeros de clase?

Hay algunos que sí me conocen, los que siguen el deporte un poco sí que me conocen, pero hay gente que no los sigue. Intento ser Mercedes Castellanos alumna, una alumna más y ya está.

¿Cómo lo llevas?

Pues este es mi cuarto año, son cuatro cursos, pero yo no me puedo coger todas las asignaturas cada año, así que me quedarán yo espero que un par de años más.

¿Los profesores te dan alguna facilidad?

Sí, la verdad que por lo general todos los profesores siempre que hay viajes o cuando tengo alguna dificultad intentan ayudarme en todo lo posible. Es verdad que hay veces que hay un límite, evidentemente tengo que ir a prácticas como todos los compañeros, tengo que hacerlo todo, pero es verdad que siempre dan un poquito más de margen que el resto por las circunstancias.

¿Y es mucho sacrificio o se va llevando?

A ver, lo vas metiendo en el bucle y entonces lo vas llevando. Es verdad que es sacrificio, es menos descanso. Por las mañanas ir a clase. Por la tarde, si tienes práctica tienes que venir luego a entrenar directamente. Es sacrificio, pero bueno, lo estoy haciendo porque me encanta la fisioterapia, hacía muchos años que quería estudiarlo y lo estoy haciendo con mucho gusto.

¿Eres una alumna brillante?

Normal. Tampoco, no soy de 10, nunca lo he sido. Pero bueno, ya que lo hago, intento hacerlo lo mejor posible e intento sacar las mejores notas y, sobre todo, aprender todo lo posible.

Y la última, ¿cómo te ves a finales de mayo?

Ojalá seguir vivas en la European Cup. Conseguir la European Cup sería increíble. A ver cómo acabamos estos tres partidos de liga, intentar acabar lo más arriba posible, y en los play-offs es verdad que puede pasar de todo, es verdad que también es quien físicamente y mentalmente llegue mejor es el que se lo lleva. Pero bueno, ojalá acabar con un título. Yo lo firmaría. Es complicado ganar títulos, pero ojalá en junio tengamos otro título más ahí en la vitrina.