La Carrera San Silvestre protagoniza el último día del año en Málaga: 800 atletas se unen por fines solidarios

Celebración de la XIV Carrera Solidaria San Silvestre de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La XIV Carrera Solidaria San Silvestre vuelve a ser una vez más la protagonista del último día del año en Málaga. Cerca de 800 atletas han participado en esta actividad solidaria.

Las inscripciones han tenido un coste de ocho euros, cuya recaudación va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

Cabe destacar que el evento cada año crece como prueba deportiva. Su objetivo es fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico, además de poner en valor el trabajo de integración que se realiza en el distrito, según ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado del distrito Palma-Palmilla, Francisco Pomares, y el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha asistido este miércoles a la salida de la XIV Carrera Solidaria San Silvestre.

La prueba cuenta con el patrocinio del Centro Comercial Rosaleda y del Hipermercado Carrefour Rosaleda, además de con la colaboración deportiva de BCM. También colaboran otras entidades del distrito como Atlético Rosaleda, Cofradía de Medinaceli, Asociación de Vecinos Comunidades, Asociación Casa de La Buena Vida, Club de Petanca Distrito Palma Palmilla, Club de Fútbol Sala Inter Málaga, Club Deportivo 26 de Febrero y Asociación Animación Malacitana.