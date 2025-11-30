Damián Quintero dice adiós a una carrera de leyenda en el kárate: "Ha sido un viaje maravilloso"

Las claves nuevo Generado con IA Damián Quintero, leyenda del kárate español y ganador de 9 medallas mundiales y 27 europeas en kata, se retira tras caer en los cuartos de final del Mundial de El Cairo. El karateca, nacido en Buenos Aires y afincado en Málaga desde niño, pone fin a 22 años en la élite, con un palmarés de 131 medallas, entre ellas la plata olímpica en Tokio 2021. Quintero se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo de su familia, equipo y seguidores, y reafirmando su compromiso de luchar por el respeto al kárate fuera del tatami.

El 'malagueño' Damián Quintero, ganador de 9 medallas mundiales y 27 europeas en la modalidad de kata, dijo adiós definitivamente a su carrera tras caer este sábado en los cuartos de final de kata masculina de los Mundiales de kárate de El Cairo (undécimos que disputa) ante el estadounidense Ariel Torres.



Estos Mundiales han sido los últimos del malagueño de 42 años, 22 de ellos en la élite. El broche final a una trayectoria deportiva en la que fue tres veces campeón de Europa, cuatro veces subcampeón mundial y en una ocasión medallista de plata olímpico (Tokio 2021).



Nacido en Buenos Aires en 1984 y afincado desde niño la provincia de Málaga, Quintero anunció el pasado 14 de octubre su retirada en un vídeo que compartió en su redes sociales.



En el Cairo, superó en la fase de grupos al marroquí Lamoum Tijani (39-80-37,90) y el surcoreano Hwang Taeyeon (39,60-37,40), aunque cayó ante el joven karateca turco Enes Ozdemir, de 23 años (39,80-41,00).



En octavos, Quintero batió al taiwanés Chen Chao-Ching (40,70-38,70), pero Ariel Torres, medallista de bronce olímpico en Tokio 2020 y mundial en Budapest 2023, fue su verdugo en su último combate. El estadounidense logró una puntuación de 42,40, por los 41,30 del español.



Tras perder en cuartos esperó a que Ariel Torres accediera a la final para optar a un bronce en la repesca, pero el estadounidense cayó en la semifinales ante el italiano Alessio Ghimani, que pugnará por el oro con el japonés Kakeru Nishiyama.



Quintero cierra su carrera deportiva con un palmarés envidiable: 131 medallas, 92 internacionales y 39 nacionales.

Su adiós en Instagram:

Después de la derrota, publicó un mensaje en sus redes sociales para decir adiós de manera definitiva a su carrera. "Un viaje maravilloso".



"Llegó la hora. Hoy tuvimos nuestro último baile. Han sido muchos años de trabajo, de sacrificios... Toda una vida dedicada a mi pasión", escribe en las redes sociales el ganador de 9 medallas mundiales y 27 europeas en la modalidad de kata.



"Me vienen muchos recuerdos imposibles de olvidar y mucha gente a la que agradecer. El camino ha sido tan largo que sería imposible mencionaros a todos, pero no puedo dejar de lado a mis padres, a mi mujer y a mi equipo", subraya el malagueño.



Para Quintero, "cada uno desde su lado ha hecho que en los momentos difíciles tuviese el apoyo que necesitaba; y en los buenos nunca faltaban para celebrarlo. Gracias de corazón".



"No quería decir adiós hoy, pero por desgracia en nuestro deporte no todo está en nuestra mano. Dije que no me iría arrastrándome por los tatamis, y aunque me voy sin medalla de mi último campeonato, lo hago con la dignidad intacta y mi último kata como siempre lo imaginé, dejándome el alma y con sensación de haber sido el ganador", relata Quintero.



"Seguiré luchando, ahora fuera del tatami, para que nuestro deporte reciba el respeto que merece. Ha sido un viaje maravilloso", concluye el malagueño, de 42 años, tras poner el broche final a una trayectoria deportiva en la que fue tres veces campeón de Europa, cuatro veces subcampeón mundial y en una ocasión medallista de plata olímpico (Tokio 2021).