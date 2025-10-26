Málaga se vuelca con la libertad de prensa: más de 1.500 corredores participan en la VII Carrera por un periodismo libre

Las claves nuevo Generado con IA Más de 1.500 corredores participan en la VII Carrera de la Prensa en Málaga, batiendo el récord de participación. Alejandro Cañas del Palacio y Belén Infantes Rojas ganan la carrera principal con tiempos récord de 21:58 y 24:43 minutos respectivamente. La carrera incluyó la IV Marcha Solidaria de la Prensa con 290 participantes, destinando la recaudación a la Casa del Sagrado Corazón. 60 periodistas malagueños compitieron en la categoría Periodistas, destacando Juan Antonio Navarro Arias y Teresa Velasco Castillo como los más rápidos.

Málaga ha vuelto a salir a la calle para reivindicar la libertad de prensa. En concreto, han sido 1.500 los corredores que este domingo han tomado las calles y plazas más emblemáticas del centro histórico de Málaga en la VII Carrera de la Prensa.

Alejandro Cañas del Palacio, del Club Atletismo Málaga, y Belén Infantes Rojas, del Club Guadalhorce Álora han sido los ganadores, por segundo año consecutivo, de la Carrera que organiza la Asociación de la Prensa de Málaga (APM).

Con un tiempo récord de 21 minutos y 58 segundos y 24 minutos y 43 segundos, respectivamente, después de un recorrido de 7 kilómetros en un ambiente festivo que arrancaba del estadio La Rosaleda a las 09.00 horas, batiendo su propio récord de participación.

La carrera ha incorporado, por cuarto año consecutivo, la Marcha Solidaria de la Prensa de tan solo 2 kilómetros, que se sumó al pelotón de la carrera en la plaza de la Victoria a las 09.23 horas, y en la que han participado 290 corredores de todas las edades. De ellos más de 111 son niños y niñas menores de 15 años.

Los menores ganadores de la IV Marcha Solidaria por tramo de edad han sido, por orden de llegada a la meta: Julio de la Fuente Gallardo y Olympia Fernández Barrionuevo (6-8 años), Fabián Gómez Terrón y Alma Priscila Carmona Alcántara (9-12 años), y Rafael Merino Caparrós y Daniela Cisneros Llamas (13-15 años).

La meta situada en la avenida de Cervantes, frente al Ayuntamiento de Málaga, acogió la entrega de 18 medallas por parte de autoridades y colaboradores del evento.

Los corredores periodistas

En la categoría Periodistas, los dos primeros en llegar a la meta han sido los compañeros, habituales del medallero, Juan Antonio Navarro Arias, con un tiempo de 24 minutos y 15 segundos, y Teresa Velasco Castillo con 26 minutos y 23 segundos, tercera también en la categoría Absoluta. Los dos han batido su marca de años anteriores.

En esta edición se han inscrito un total de 60 periodistas malagueños, aunque han sido muchos más los que han colaborado en la organización y difusión del evento deportivo, en el que participan medio centenar de medios de comunicación de Málaga y su provincia.

Los corredores han estado acompañados en la salida por el padrino de esta octava edición de la prueba, el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’ y la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, que ha recordado la importancia de un periodismo libre y de calidad que garantice el derecho a una información veraz de todos los ciudadanos.

También han estado presentes Juan Rosas, vicepresidente y diputado delegado de deportes de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Víctor Carrasco, del Departamento de Marketing de El Corte Inglés, y Patricio Fuentes, director de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo de Málaga), a la que se destinará la recaudación de la Marcha Solidaria.

Daniel Pérez, director del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y ganador de la Carrera de la Prensa en dos ediciones, ha corrido hoy con el dorsal simbólico número 1 como muestra de apoyo a la prueba deportiva.