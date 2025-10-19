Éxito rotundo de la 45 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga.

Casi 10.000 corredores han participado este domingo en la ya tradicional Carrera Urbana Ciudad de Málaga.

Este evento deportivo ha cumplido su 45 edición. Entre sus grandes atractivos está ver una enorme multitud de deportistas, la mayoría de ellos amateurs, atravesando algunas de las principales calles de la capital de la Costa del Sol.

La carrera consta de dos distancias. Por un lado, de 10 kilómetros; por otro, de 4,3 kilómetros.

La prueba ha tenido carácter solidario por parte de la Fundación Unicaja, ya que lo recaudado irá destinado a Adein, una asociación para el desarrollo integral de las personas y, Amfremar, para la promoción de la dignidad de las personas.

Además, al coincidir con el Día Internacional del Cáncer de Mama, la organización de la prueba repartió botellas rosas en colaboración con la AECC.

Terminada la competición, estos han sido los mejores clasificados en la prueba de 10 kilómetros

Categoría femenina

MACROUCH, NAZHA 00:32:31 3:15 Trops-Cueva de Nerja (NERMA) Infantes Rojas, Belén 00:36:08 3:36 Guadalhorce-Alora (GUAMA) Infantes Rojas, Eva 00:37:15 3:43 Guadalhorce-Alora (GUAMA) Núñez Flores , Laura 00:37:27 3:44 Club Atletismo Málaga Sánchez Ríos, Silvia 00:38:47 3:52 Rosales Ramallo, Montse 00:39:03 3:54 Club Atletismo Torremolinos Piñero Garrido, Isabel María 00:39:03 3:54 DELSUR Coop La Palma (SURMA) Moreda Gabaldón, Eva María 00:39:47 3:58 Alpino Benalmádena Sánchez Bolaños, Noemí 00:40:02 4:00 DELSUR Coop La Palma (SURMA) López Delgado , Maicu 00:41:29 4:08 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)

Categoría masculina