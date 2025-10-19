Éxito rotundo de la 45 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga
La prueba se ha convertido con el paso de los años en una cita ineludible en el deporte de la capital de la Costa del Sol.
Casi 10.000 corredores han participado este domingo en la ya tradicional Carrera Urbana Ciudad de Málaga.
Este evento deportivo ha cumplido su 45 edición. Entre sus grandes atractivos está ver una enorme multitud de deportistas, la mayoría de ellos amateurs, atravesando algunas de las principales calles de la capital de la Costa del Sol.
La carrera consta de dos distancias. Por un lado, de 10 kilómetros; por otro, de 4,3 kilómetros.
La prueba ha tenido carácter solidario por parte de la Fundación Unicaja, ya que lo recaudado irá destinado a Adein, una asociación para el desarrollo integral de las personas y, Amfremar, para la promoción de la dignidad de las personas.
Además, al coincidir con el Día Internacional del Cáncer de Mama, la organización de la prueba repartió botellas rosas en colaboración con la AECC.
Terminada la competición, estos han sido los mejores clasificados en la prueba de 10 kilómetros
Categoría femenina
- MACROUCH, NAZHA 00:32:31 3:15 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)
- Infantes Rojas, Belén 00:36:08 3:36 Guadalhorce-Alora (GUAMA)
- Infantes Rojas, Eva 00:37:15 3:43 Guadalhorce-Alora (GUAMA)
- Núñez Flores , Laura 00:37:27 3:44 Club Atletismo Málaga
- Sánchez Ríos, Silvia 00:38:47 3:52
- Rosales Ramallo, Montse 00:39:03 3:54 Club Atletismo Torremolinos
- Piñero Garrido, Isabel María 00:39:03 3:54 DELSUR Coop La Palma (SURMA)
- Moreda Gabaldón, Eva María 00:39:47 3:58 Alpino Benalmádena
- Sánchez Bolaños, Noemí 00:40:02 4:00 DELSUR Coop La Palma (SURMA)
- López Delgado , Maicu 00:41:29 4:08 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)
Categoría masculina
- SEBAR MENOUR, NABIL 00:30:05 3:00 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)
- van Hoorn, Pablo 00:30:18 3:01 Guadalhorce-Alora (GUAMA)
- Cañas del Palacio, Alejandro 00:31:30 3:09 At. Malaga (MALMA)
- Jarquin Molinares, Josue 00:31:43 3:10 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)
- Moreno Villena, Daniel 00:31:44 3:10 Trops-Cueva de Nerja (NERMA)
- Rodriguez Ordonez, Carlos 00:31:54 1347 3:11 Independiente
- Ruiz Labao , Miguel 00:32:08 1348 3:12 Gedysa Comarcal (GEDMA)
- ARIAS GALLARDO , HUGO 00:32:27 1349 3:14 TROPS CUEVA DE NERJA
- ARCAS GARCÍA, JAVIER 00:32:29 1350 3:14 CD Surco Lucena (SURCO)
- Vegas Luque, José Manuel 00:32:37 1351 3:15 Gedysa Comarcal (GEDMA)