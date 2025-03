El Costa del Sol ficha a la histórica jugadora malagueña Marta López

El Balonmano Málaga Costa del Sol ha anunciado un bombazo en forma de fichaje con el regreso de Marta López a la que fue su casa. La extremo derecho jugará con las Panteras hasta el final de esta temporada en la que al conjunto malagueño le queda la pelea por la Liga Guerreras Iberdrola.

Marta López ha hecho carrera lejos de España y, después de varias semanas entrenándose en Carranque con el conjunto malagueño, se ha oficializado su fichaje por el equipo de Suso Gallardo.

López fue internacional con España en los últimos Juegos Olímpicos de París, donde fue una de las jugadoras más destacadas del combinado nacional, que tuvo un papel discreto en la capital francesa.

Con España, Marta López fue subcampeona del mundo en Japón en 20219 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Colgó la camiseta de las Guerreras tras la cita de París.

La última parada de Marta López antes de regresar a Málaga fue el Rapid Bucaresti rumano, donde rescindió su contrato a mitad de temporada. En Rumanía ha completado su últimos años como profesional después de jugar en Francia y en la liga española con las camisetas del BM Alcobendas y el Bera Bera.

Comunicado del Balonmano Costa del Sol:

"Marta López Herrero (1990, Málaga) vuelve a ser jugadora del Costa del Sol Málaga. La malagueña, una jugadora histórica para el balonmano español y seguramente la mejor de siempre de la provincia, vuelve al club casi dos décadas después. Entonces salió para dibujar una trayectoria rutilante, con medalla olímpica y subcampeonato del mundo y Europa a nivel selección incluidos. A sus 35 años, después de salir a mitad de temporada de Rapid Bucuresti rumano, firma por las panteras hasta final de temporada. Un regreso a casa con pedigrí para unos meses estimulantes y ambiciosos.

«Siempre es especial volver a casa, pero sobre todo que te hagan sentir que estás en casa. Estoy muy agradecida por el trato tanto del club como de las compañeras, es algo que necesitaba y que me hace sentir muy bien, muy en paz y en calma. Con muchas ganas», asegura la extremo derecho, que compartirá posición con Isa Medeiros. «Me he sentido mucho mejor de lo que esperaba, creo que sobre todo ha sido por el arrope de mis compañeras y el cuerpo técnico. Tengo muchísimas ganas de competir. Ahora llega el play off y la verdad que me apetece luchar por ese título de liga y ayudar al equipo en todo lo que pueda con mi experiencia deportiva y fuera del campo. Con ganas de que esto empiece ya», añade la jugadora, que portará el dorsal 13 en esta experiencia que toma con ambición.

Tras acabar la etapa juvenil en el club, Marta López firmó por el Club Balonmano Alcobendas, en el que estuvo durante cuatro campañas y que fue trampolín para dar el salto al CJF Fleury Loiret Handball francés. Allí tuvo un papel muy destacado que le llevó al Super Amara Bera Bera, donde tras un curso volvió a salir al extranjero al Ramnicu Valcea rumano. Cuatro temporadas para luego fichar por el Rapid Bucuresti, su último equipo hasta el pasado mes de noviembre. Se trata de una extremo que ha estado en varias de las ligas más potentes del balonmano europeo, donde ha sumado varios títulos y se ha consolidado a nivel EHF Champions League. Son palabras mayores.

El pasado verano también se retiró de la selección española tras disputar los Juegos Olímpicos de París’24, sus cuartos tras los de Londres’12, Río’16 y Tokio’21. En los primeros ganó una histórica medalla de bronce. Habitual en la última década y media, también fue parte de las heroínas de la plata del Campeonato del Mundo de Kumamoto, junto a actuales compañeras como Sole López, Silvia Arderius o Merche Castellanos. También cuenta con una plata en el Campeonato de Europa de 2014 con una generación que ya aparcó el balonmano profesional en su mayoría.

El club ya ha solventado los trámites burocráticos para que la malagueña pueda ser inscrita de manera oficial en la Liga Guerreras Iberdrola. Si todas las partes lo consideran oportuno, podrá debutar el sábado 22 de marzo en Carranque ante el Replasa Beti-Onak en la jornada 20. Lleva entrenando varias semanas a las órdenes de Suso Gallardo, por lo que la adaptación ya está avanzada. Un fichaje de quilates para las panteras, que consiguieron el regreso a casa de una jugadora histórica de la provincia. Marta López y el Costa del Sol Málaga vuelven a caminar juntos".