Th3antonio, leyenda de Giantx, se retira como jugador profesional

Th3Antonio se retira. La leyenda del League of Legends español, icono de los deportes electrónicos hispanohablantes, da por finalizada su carrera como jugador profesional de esports y afronta una nueva etapa como embajador de GIANTX, club del que es todo un símbolo y con el que ha logrado convertirse en uno de los competidores de videojuegos más laureados de todos los tiempos en España. Th3Antonio es más que infinito: ya es eterno.

Antonio Espinosa Bejarano (Badalona, 1999) ha decidido dar un paso al lado como profesional de los deportes electrónicos y lo ha comunicado con un vídeo especial en el que detalla sus razones junto a José Díaz, co-CEO de la compañía, y David Alonso 'Lozark', director deportivo: "Exploré mis opciones en LEC y no surgió nada. Tenía opciones de Superliga, pero, siendo sinceros y realistas, ¿qué posibilidad hay de jugar la Superliga y luego tener otra oportunidad en LEC? No creo que vaya a ocurrir. Tenía dos opciones: o Superliga, o retirarme".

"Y al final, hablando con GIANTX sobre mi decisión, podía competir en Superliga, pero es algo que no me motiva. Porque si compito, es para llegar a lo más alto y en Superliga lo más alto es ganar la EMEA Masters. Y está bien, eh. Pero querría jugar en LEC y, si no es GIANTX, es muy complicado. Mirando las diferentes opciones que tenía, lo mejor para mí es estar aquí, quedarme en GIANTX, seguir haciendo cosas relacionadas con League of Legends, con streams, contenido y otras muchas cosas. Algo que la gente no sabe mucho es que me gusta el póker, estudiarlo, y algo puede salir de ahí. Seguir vinculado a GIANTX y la sección de League of Legends... y dejar de competir. La decisión ha sido algo muy difícil, me ha llevado mucho tiempo pensarla. Me da un poco de miedo, porque no estoy acostumbrado, como he dicho, a no estar compitiendo. Pero van a venir mil cosas muy buenas", destaca.

Para GIANTX se trata de un momento "triste", pero también se celebra poder seguir vinculado a Th3Antonio, quien continuará en la organización como embajador. Ya desde sus primeros pasos Th3Antonio se ha ido labrando una carrera de 'streamer' y creador de contenido de éxito al tiempo que ganaba títulos a puñados con GIANTX. No en vano, cuenta con una comunidad de más de 700.000 de seguidores (o 'peluquillas', como se les conoce y también a Antonio) que provienen principalmente de España y Latinoamérica.

"La decisión de Antonio es una decisión triste, lógicamente, porque lleva mucho tiempo con nosotros jugando. Pero creo que él tiene que seguir avanzando, tiene que seguir haciendo crecer su marca personal, porque tiene mucho recorrido. Es un tío que entretiene a la gente. No hay duda de eso para mí. Creo que es un paso que tiene que dar en su carrera y nosotros estamos muy contentos de que lo haga y continúe con nosotros. En todo lo que haga, incluso en las cosas que no sean con nosotros, le apoyaremos y le acompañaremos", señala José Díaz.

David Alonso amplía en las razones deportivas que hay detrás de este anuncio. "A lo largo de 2024, ya antes de las decisiones que tomamos en verano, ya desde la fusión y viendo cómo iban los primeros splits, nos reunimos José, Tim [Reichert] y yo y hablamos de qué estrategia queremos seguir y hacia dónde queremos enfocar las acciones deportivas en el club. Queríamos tener un mensaje para todas nuestras divisiones y una estrategia unificada. Nuestro plan ya estaba marcado y había sido presentado a toda la compañía antes de cualquier cambio en verano. José y yo bromeábamos: 'Si llegamos al Mundial con Antonio, ¿qué hacemos?'. Pero necesitábamos tener esa idea clara de adónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Decidimos que queremos 'scoutear' jugadores a través de 'data', porque somos muy buenos en ello y tenemos un sistema que nos diferencia de otros clubes en Europa. Para llegar a ser el próximo G2 o Fnatic, tenemos que fichar la próxima generación de estrellas como BrokenBlade, Yike, Caps. Nos enfocamos en talento joven y en jugadores que trabajen mucho. Sobre la base de estos pilares, hemos buscado los jugadores que nos representarán en el futuro", detalla 'Lozark'.

Porque Th3Antonio arranca esta aventura después de haber cumplido uno de sus sueños, competir en la League of Legends EMEA Championship (LEC), la liga europea de LoL, con el club de su vida. El 'toplaner' mostró buen nivel y dejó su impronta en el servidor. No anduvo lejos GIANTX de ir a los Mundiales gracias a su rendimiento y el del resto del quinteto. Th3Antonio espera poder ver alcanzar este hito: contará las aventuras de los que han sido sus compañeros en Berlín al ofrecer el 'costream' oficial de la LEC a partir de 2025 a través de sus canales.

TH3ANTONIO, TODO UN ICONO DE LOS ESPORTS EN ESPAÑA

La vitrina de Th3Antonio está rebosante de copas de diversa índole. Cuenta con cuatro trofeos de campeón de España. Se ha quedado a un título de ser el único jugador de League of Legends con cinco Superligas. En varias ocasiones se ha quedado a las puertas de 'la quinta'. También cuenta con dos Iberian Cup, una Copa y un subcampeonato continental en la European Masters, así como diversas condecoraciones de MVP en fases regulares y finales. Todo un emblema cuya figura ha trascendido a GIANTX: su historia es la del League of Legends español y los esports patrios. El crecimiento ha sido común y ha ido de la mano.

Y es que Th3Antonio lleva compitiendo en esports desde que era un adolescente, cuando los deportes electrónicos emergían como un entretenimiento que apenas daba sus primeros pasos hacia el profesionalismo. Debutó con PAM en Superliga con 16 años y no había cumplido la mayoría de edad cuando aterrizó en el club malagueño, entonces conocido como Giants, tras militar en otra organización histórica, Pain Gaming. Desde 2017, Th3Antonio y GIANTX han protagonizado un vínculo de una duración pocas veces vista en los esports. Desde luego, es única en España. Es el jugador que más ha ganado en GIANTX y su leyenda máxima.