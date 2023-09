Solheim Cup: Carlota Ciganda mantiene con vida a Europa en Casares

El equipo europeo, con el protagonismo de una Carlota Ciganda imperial, recorta distancias ante Estados Unidos (5-3) gracias a un parcial de 3-1 en los partidos de categoría 'fourball' de la tarde de esta Copa Solheim, que en el primer turno se puso muy favorable a las norteamericanas con un contundente 4-0.



Europa estaba obligada a contraatacar y lo hizo en el turno de tarde en Finca Cortesín, donde se volvió a demostrar que en el golf cada golpe cuenta y todo puede cambiar en segundos; así, el equipo capitaneado por Suzann Pettersen logró pasar del pesimismo y la alerta del 4-0 al 5-3 con el que ver esta Solheim con mejores ojos para el sábado.



El primer duelo enfrentó a las europeas Gemma Dryburgh y Madelene Sagstrom contra Rose Zhang y Megan Khang, que acabó en empate y medio punto para cada equipo después de que se resolviera con total igualdad en el hoyo 18, donde incluso Zhang y Khang estuvieron a un paso de lograr el punto tras un mal putt de Sagstrom.



La navarra Carlota Ciganda, junto a la sueca Linn Grant, demostraron que el conjunto europeo tenía todavía mucho que decir en esta Solheim. Angel Yin y Ally Ewing vieron a la española empezar fuerte con un birdie en el primer hoyo, preludio de lo que acabaría siendo una gran actuación junto a la 'rookie' Grant.



Ciganda y Grant ganaron el hoyo 11 tras un tramo de igualdad y se pusieron con dos de ventaja antes de que la pamplonesa se creciera ante su público con otro putt en el 14, prácticamente la sentencia, porque dos hoyos más tarde el duelo se cerró en 4 y 2 para seguir al rebufo.



Leona Maguire y Georgia Hall vivieron ante las estadounidenses Lexi Thompson y Lilia Vu el enfrentamiento más igualado de la primera jornada, que desembocaría en el primer punto de Europa gracias a la consistencia de Maguire y el hoyo 14 de Thompson y Vu, que no fue bueno y cedieron un punto después de haber logrado empatar.



La danesa Emily Pedersen protagonizó el momento más espectacular de la jornada, ya que logró el segundo hoyo en uno de la historia de la Solheim con un golpe precioso en 12 que quedará para la videoteca, pero no de forma redonda en el marcador, pues junto a Maja Stark no pudieron pasar del empate ante Jennifer Kupcho y Allisen Corpuz, que se lucieron en el último hoyo para aferrarse al medio punto y dejar el 5-3 final en el marcador.

