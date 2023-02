Giants arranca la liga mundial de Valorant en Brasil

El LOCK IN de Sao Paulo, el torneo inaugural del campeonato mundial de Valorant, va a reunir en Brasil a 32 de los clubes de esports más potentes del planeta. Este evento se celebrará desde el 13 de febrero al 4 de marzo en el recinto Ginásio do Ibirapuera, con capacidad para más de 11.000 personas. En el LOCK IN de Sao Paulo, el equipo de Valorant de Giants se enfrentará a los japoneses Detonation FocusMe el próximo lunes a partir de las 22:00 (hora española). Esta cita en Brasil supone el pistoletazo oficial de la Valorant Champions Tour (VCT), la competición de Riot Games que promete revolucionar el universo de los videojuegos competitivos.