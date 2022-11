"Alcalde, espabila, arregla la piscina": la llamada de socorro de Inacua, el club de natación que se 'ahoga'

La calle Larios se teñía de rosa a su paso pese al dorado brillante de las bases de la nueva iluminación navideña. El pinkteam del Club de Natación Inacua de Málaga inundaba el centro de la ciudad -de Larios al Ayuntamiento- durante la mañana de este domingo para pedir a gritos una solución inmediata para sus deportistas. Se 'ahogan' como club.

"Alcalde, espabila, arregla la piscina", "Mis amigos y yo queremos nadar" o "Injusticia, manifestación, más piscinas, más natación", son algunos de los lemas que se han podido escuchar y leer en pancartas durante toda la manifestación y que denotan hartazgo y cansancio por parte de los nadadores del club malacitano. Precisamente eran los más pequeños, futuro de nuestra natación local, los que encabezaban la marcha con decisión.

Llevan sin poder entrenar con normalidad desde el 30 de marzo de este año, cuando se desprendió parte del techo de su piscina cubierta. Durante el verano han podido hacer uso de la piscina exterior, que pertenece a SolSport, haciendo malabares con los horarios, e incluso en las propias calles, "nadando prácticamente unos encima de los otros en ocasiones", como ellos mismos expresan. Cuando podían también se instalaban en la piscina Virgen del Carmen de Torremolinos y otras veces en Carranque.

Sin embargo, con la llegada del mes de noviembre, no podían seguir haciendo uso de la piscina exterior de Inacua -cierra- y al problema en sus instalaciones cubiertas llega otro: la falta de recursos. Los ingresos que llegan al club derivan de las cuotas de los socios. No tienen patrocinadores. El gasto en el alquiler de calles que han hecho para poder entrenar los está llevando literalmente a la ruina y no descartan que sin una ayuda económica desaparezcan.

A todo ello hay que sumarle que en cuestión de días -el próximo 16 de diciembre- comienza el Campeonato de España de Natación. Once nadadores de Inacua tienen previsto estar allí y las condiciones para entrenar son muy complicadas para ellos. Uno de sus entrenadores lo decía alto y claro hace unos días: "No sé si vamos a existir en cuestión de un mes". La situación es crítica y esperan pronto una respuesta institucional, no para salvar al club, sino para salvar "a una parte importante de la natación malagueña".

Ahora, aprovechando el Sorteo de la Lotería de Navidad, están vendiendo papeletas -sortean una televisión valorada en más de 500 euros- para recaudar fondos y así poder seguir alquilando calles para entrenar, al menos a corto plazo, y hacer una buena actuación en los próximos campeonatos.

El cierre

El motivo del cierre indefinido, según el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, "el riesgo de colapso de la cubierta", al que hay que sumar la incidencia en la piscina de 50 metros, la que más utiliza el club para sus entrenamientos. Tras ser vaciada para intervenir en la cubierta, se localizaron fugas dentro del vaso que aún tampoco han sido solucionadas.

Inacua. E.E

Durante los últimos días, una representación de los padres y madres de nadadores del club se han reunido con Noelia Losada, concejala de Cultura y Deporte, que siempre se mostró con ellos "colaboradora". Según cuentan, Losada les aseguró que iba a trabajar por conseguirles una piscina donde puedan entrenar sin estar cambiando cada semana de instalaciones. En lo económico, la concejala les propuso intentar mediar con dicha piscina para que pudiesen pagarles cuando reciban las subvenciones que ya han pedido.

Meses duros

Carmen Balbuena, una de las nadadoras más destacadas del club en los últimos años que estará en el próximo Campeonato de España de 25 metros, ha asegurado a este periódico que han sido ocho meses "horribles". "Cuando estamos consiguiendo adaptarnos a unas condiciones que sinceramente son pésimas, nos vuelven a cambiar los planes, y así continuamente", declara.

Llevan dos semanas entrenando con agua fría en la piscina, situación que han soportado como iban pudiendo para entrenar en condiciones, pero ante el cierre de esta ahora les toca buscar otra piscina. "Buscar otra piscina significa tener un espacio muy limitado donde es prácticamente imposible hacer una preparación específica para el Campeonato. En mi caso, voy sin expectativas, a soltar la rabia acumulada por esta situación y ya está", lamenta. Tanto ella como el resto de sus compañeros no entienden cómo "el club de natación más fuerte de la provincia de Málaga este viviendo algo así". "No nos lo merecemos", zanjan.

Sigue los temas que te interesan