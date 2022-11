¿Por qué han eliminado al Balonmano Costa del Sol de la EHF?

Uno de los objetivos de la temporada del Balonmano Costa del Sol era intentar de nuevo el asalto a la EHF European League, segunda competición continental en la que las de Suso Gallardo aspiraban a tener un largo caminar, ha sido cortado a las primeras de cambio por la Federación Europea de Balonmano (EHF). El motivo: un error burocrático que derivó en alineación indebida contra el Gloria Bizau en el partido de vuelta de la eliminatoria contra las rumanas, con un potencial económico varias veces mayor que el de las malagueñas.

El club informó este lunes de que el tribunal de competición de la Federación Europea de Balonmano (EHF) ha comunicado por escrito al Málaga Costa del Sol que queda eliminado del torneo continental al considerar que incumplió los artículos 14 y 70 de las regulaciones de la competición en el partido de vuelta de la segunda ronda, disputado el pasado sábado 15 de octubre en el pabellón José Luis Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda.

"El Tribunal de Balonmano de la European Handball Federation (EHF) ha comunicado por escrito al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol que queda eliminado de la EHF European League al considerar que incumplió los artículos 14 y 70 de las regulaciones de la competición en el partido de vuelta de la segunda ronda del torneo celebrado el sábado 15 de octubre en la Ciudad Deportiva de Carranque". Este es el comunicado que emitió el club este lunes.

Los hechos son los siguientes. El Málaga Costa del Sol perdió por un gol (32-31) en el encuentro de ida disputado en Rumanía y ganó en el de vuelta (30-24), pero el club rival impugnó el partido debido a que el conjunto malagueño alineó a Isa Medeiros, que no estaba inscrita en el acta.



El delegado de la EHF designado para el encuentro cometió un error al inscribir a Estela Doiro, cuando ésta estaba lesionada, y dejó fuera de la lista a Medeiros, de lo que cual tampoco se percató el delegado del Costa del Sol, que firmó el documento antes de empezar.



La situación se destapó cuando Isa Medeiros anotó un gol y el delegado del organismo europeo se dio cuenta de que no estaba en el acta, por lo que paró el encuentro y expulsó a la jugadora brasileña sin dejarla actuar más en el partido.



La EHF se acoge a la decisión para eliminar al Costa del Sol a que su delegado firmó el acta con Estela Dorio y sin Isa Medeiros y que no comprobó la lista de jugadoras, a pesar de que el delegado de la EHF asumió su error, según señala en el escrito la entidad andaluza.

A las 'panteras' les queda el asalto a la Liga y a la Copa de la Reina.

Sigue los temas que te interesan