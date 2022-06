Suso Gallardo continuará liderando el proyecto del Balonmano Costa del Sol

Lo que va bien y no hay que tocarlo. Esa es la conclusión a la que han llegado el Balonmano Costa del Sol Málaga y Suso Gallardo. El técnico, que conquistó esta temporada la Copa de la Reina y acabó subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola y de la Copa Europea EHF, continuará al frente del equipo la próxima campaña, que será la cuarta etapa, en la que acumula cuatro títulos y cinco finales.



"De sobresaliente alto", calificó Suso Gallardo, en declaraciones facilitadas este miércoles por el Costa del Sol, la recién concluida temporada, porque se marcaban "como objetivo mejorar en Liga la séptima posición del año pasado, defender el título europeo hasta lo máximo posible y hacer un buen papel en la Copa de la Reina" y que han superado "esas expectativas".



El título de la Copa de la Reina conseguido esta temporada "demuestra que no fue flor de un día y que el equipo iba a estar peleando por esos puestos de arriba y por levantar un título", indicó Suso Garrado, que recordó el récord de asistencia en un partido de balonmano femenino en España, que fue en la final de la Copa Europea EHF ante el Rocasa Gran Canaria en el Palacio Martín Carpena, "fue algo histórico".



El papel en la Liga Guerreras Iberdrola, con un subcampeonato, también fue valorado por el entrenador malagueño porque se quedaron "a ocho del Bera Bera, pero es que este equipo lleva ocho Ligas de las últimas once".



"Queríamos demostrar que éramos regulares y que podíamos estar diez meses compitiendo al máximo nivel estando también en Europa", señaló Suso Gallardo, quien sobre el futuro dijo que "hay que ir poco a poco" porque ahora llega "la final de la Supercopa, la nueva competición europea, que hay que disfrutarla y luchar, la Liga y esa Copa de la Reina en casa, que son objetivos muy bonitos y muchas cosas por las que luchar".

