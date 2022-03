El UMA Antequera busca culminar su año de ensueño con el 'play-off' de ascenso

El BeSoccer CD UMA Antequera está a punto de cumplir el objetivo que se marcó a principios de temporada: estar en el play-off de ascenso para luchar por esa plaza de Primera División. Las jornadas pasan, los resultados siguen llegando y la meta está a muy pocas semanas de alcanzarse. Los malagueños están 10 puntos por encima del límite y quedan 18 por disputarse. Por lo que abril podría ser bienaventurado para los jugadores de Tete.

El equipo malagueño no lo tiene fácil, pero es uno de los principales candidatos a poder aspirar a ese soñado ascenso en las próximas semanas y es que afrontan partidos esenciales. Son terceros con una ventaja de 10 puntos sobre el sexto, primer rival que se queda fuera. Este sábado visitan la pista del Castellón FS, noveno en la clasificación. Sin embargo, los dos siguientes encuentros serán decisivos y podrían marcar el futuro: El Ejido y Peñíscola FS, ambos con una hipotética plaza en ese play-off y con numerosas victorias consecutivas. Dos triunfos antequeranos adelantarían la confirmación que tanto espera el club desde que inició la temporada.

Sin importar si se cumple o no, aún quedarían tres partidos más para seguir peleando o para tener ventaja en los posibles enfrentamientos. El UMA Antequera se cruzará con el O Parrulo Ferro el próximo 23 de abril, un equipo que lucha por huir del ascenso y que se sitúa a tres puntos de la salvación directa. El sábado 30 recibirán al CD Leganés en el último partido de temporada regular como locales. Mientras que la jornada 34 cerrará la competición con un Atlético Benavente-UMA Antequera, un encuentro con posibles intereses en cerrar esa fase de ascenso para otros equipos.

De este grupo que aún pelea por confirmar su presencia en el play-off ya se ha descolgado un equipo por arriba. El Noia Portus Apostoli está a solo un partido de certificar su ascenso directo a Primera División. Imbatible durante toda la campaña, solo ha perdido 2 partidos de los 27 que ha disputado. Si gana el conjunto de La Coruña su encuentro contra el CD Leganés, es matemáticamente campeón. Ya estuvo a punto de serlo tras su triunfo en el duelo gallego, pero la victoria del Peñíscola pospuso cantar el alirón. Por lo que la élite del fútbol sala nacional podría tener este fin de semana a un nuevo club para la temporada 22/23.

Hay otros que, de terminar así, estarían en ese grupo en el que conseguir la plaza. Peñíscola se mantiene en segunda posición con 54 puntos, Alzira FS es cuarto con 48 y el Ejido Futsal se sitúa en la quinta plaza con 46, solo cuatro por encima del siguiente clasificado. Los dos equipos valencianos son los que tienen un fin de temporada más asequible, ya sea por la posición media de sus rivales o por los puntos que cuentan de ventaja. Sin embargo el que más difícil lo tiene es el club de Almería. Los chicos entrenados por José Fernández aún tienen que hacer frente a los malagueños, al Peñíscola y al Full Energía Zaragoza.

No obstante, hay varios clubes que aún no han dicho su última palabra. El primero de ellos es el Atlético Benavente con 42 puntos y a los que les quedan los líderes, los maños y el UMA Antequera. El siguiente es el propio Full Energía Zaragoza, también con 42, quienes recibirán a El Ejido y visitarán al Peñíscola. Mientras que el calendario del Unión África Ceutí es mucho más respetuoso y no tiene ningún partido con los de arriba. Por lo que se avecinan jornadas con numerosos duelos directos con los que los malagueños tratarán de benficiarse y sacar rédito para confirmar cuantos antes los play-offs para volver a Primera División.

Final Four

A pesar de esta buena situación, aún hay más. El UMA Antequera consiguió hace unas semanas un puesto en la Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala. Así, serán uno de los cuatro equipos que estarán en Jaén del 13 al 15 de mayo en el Pabellón Olivo Arena para conseguir uno de los títulos más emocionantes de la temporada. Con ellos estarán el Jaén Paraíso Interior, el Viña Albali Valdepeñas y el Industrias Santa Coloma, todos ellos pertenecientes a la élite. No obstante, los cuatro comparten la curiosidad de no haber ganado ninguna edición.

La segunda fase del torneo empezó con un ajustado 2-3 contra el Coineña. La tercera ronda ya se puso bastante más seria con el Burela FS, un equipo de Primera División contra el que sacaron ese 2-1 a favor y que les permitió seguir avanzando. Sin embargo, el sorteo no iba a dar demasiadas buenas noticias. El UMA Antequera jugó los octavos de final contra el Fútbol Emotion Zaragoza (5-3).

Y llegaron los cuartos, en los que la élite siguió amenazando. Los malagueños estaban a solo un paso de llegar a la Final Four y en ese camino se cruzó el Ribera Navarra, pero el Argüelles se vistió de héroe para ver a sus jugadores llegar a la fase final de Jaén con la victoria en casa (9-5).

Así que cualquier desenlace es digno de soñar. Ahora bien, el UMA Antequera ya conseguido lo más difícil. Solo falta rematar la faena.

