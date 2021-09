Vodafone Giants Málaga luchará en Valorant con un equipo femenino

Vodafone Giants Málaga sigue derribando fronteras y no sólo deportivas. El conjunto malagueño ha anunciado que participará en el programa Game Changers de Riot con un equipo femenino de Valorant, Vodafone Giants G4E. Un proyecto que ya puso en marcha en marzo y que tiene la firme convicción de potenciar.

Y es que el equipo rojo ha apostado tradicionalmente por promover la participación de mujeres en el escenario de los esports. A lo largo de los años, ha contado con equipos femeninos de CS:GO y League of Legends (LoL), el juego competitivo con mayor base de aficionados y aficionadas a nivel nacional y mundial. Y ahora apuesta por otro de los juegos emergentes como es Valorant.

Este roster está formado en su mayoría por jugadoras amateurs que han pasado por los torneos de Vodafone Giants 4 Everyone, iniciativa del club que busca impulsar el papel de la mujer en los esports y promover la cantera.

Así, Leviathan, Marialicious, Metzly, Tinylady y TookiiTookii son las componentes del equipo Vodafone Giants G4E que estará presente en Valorant Game Changers, cuyo primer torneo arranca este lunes y tiene lugar hasta el próximo 3 de octubre. Hasta 64 equipos de toda Europa formados íntegramente por mujeres podrán jugar en esta competición que cuenta con 20.000 euros en premios. Las jugadoras deben disponer de un rango Platino 1 o superior en el momento de la inscripción.

Mismos valores

Game Changers comparte valores con la iniciativa Giants 4 Everyone: visibilizar y promover la participación de la mujer en los videojuegos competitivos. El proyecto Vodafone Giants 4 Everyone vio la luz en marzo. Desde entonces, ha organizado torneos inclusivos con diversos premios y también contempla la puesta en marcha de acciones formativas y educativas para concienciar de la importancia de la participación femenina para un buen desarrollo de los esports.

“Quiero agradecer a Valorant la oportunidad de crear Game Changers para darnos la oportunidad de competir entre nosotras. Es una ocasión única para intentar sacar nuestro máximo nivel. Llevamos poco tiempo jugando juntas, pero confío plenamente en cada una de las chicas de mi equipo. Las he visto jugar, las he escuchado entre rondas y sé que son todas excepcionales. Somos un mix, pero vamos a por todo”, destaca Sandra Cabeza 'Leviathan', jugadora de Vodafone Giants y parte integrante del conjunto que también forman competidoras del Vodafone Giants 4 Everyone.

