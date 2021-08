Damián Quintero: "Estas medallas cuestan una vida y toca celebrarlo"

El karateka español Damián Quintero ha manifestado que ganar una medalla olímpica "cuesta una vida", por lo que quiere celebrar su plata en katas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y de paso reivindicar que el kárate vuelva a ser olímpico en el futuro.



"Estas medallas cuestan una vida y ahora es momento de celebrarlo, estar tranquilos y desconectar un poco. Cuando nos dan una oportunidad, la aprovechamos siempre. Hemos demostrado que el kárate debe ser olímpico por el espectáculo que hemos dado todos", esgrimió ante los medios en su llegada al aeropuerto de Madrid.

"Me lo he pasado bomba en el Nippon Budokan, lo he disfrutado como nunca y ha sido el mejor torneo de mi vida, en cuanto a sensaciones y el kárate que he sacado de dentro y el haber hecho disfrutar a los demás. El Nippon Budokan es el templo del kárate y ha sido una pasada", manifestó sobre su actuación en Tokio.



La medalla olímpica se va para Málaga, a casa de los padres de Quintero. "Esta se va para Málaga, mis padres no pudieron venir y después de unos días en Madrid con mi mujer, nos vamos unos días para allá con la familia, que me apetece muchísimo", reconoció.



En cuanto al recibimiento en el aeropuerto, no se lo esperaba de tal magnitud. "Decían que venía algún medio, pero no estamos acostumbrados a esto. Lo hemos reventado, es increíble el apoyo que nos habéis enviado y por eso hemos logrado estas medallas", señaló.



Sigue los temas que te interesan