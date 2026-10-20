Primera denuncia en Málaga por un ‘curi’, las cuentas anónimas de TikTok que señalan a profesores

El profesorado señala la dificultad de identificar a los responsables debido al anonimato de las redes sociales y al uso de perfiles falsos que compiten entre sí.

Fuentes policiales advierten de que se trata de un fenómeno habitual en los centros educativos y lo califican como una nueva forma de expresarse o de cometer delitos.

Los 'curis' son perfiles creados por estudiantes que emplean memes y dibujos toscos para retratar, ridiculizar o insultar a miembros de la comunidad escolar.

La Policía Nacional investiga la primera denuncia en Málaga por el uso de cuentas anónimas de TikTok, conocidas como 'curis', para señalar a profesores y alumnos.

Se llaman ‘curis’ y se han convertido en un quebradero de cabeza para algunos colegios e institutos de la provincia. Son perfiles de TikTok que los propios alumnos abren de forma totalmente anónima, casi siempre con el nombre del centro en la cuenta, para colgar memes dibujados sobre lo que ocurre en sus clases.

El problema aparece cuando esas viñetas dejan de ser una broma genérica. En algunos casos, los memes señalan a algunos alumnos, pero sobre todo a profesores, muchas veces con nombre y apellidos. Llegan a utilizar imágenes reales que ellos toman en clase o en el patio como base de sus diseños. Esto ya ha llegado a la Policía Nacional.

La Comisaría Provincial de Málaga ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que ya se ha interpuesto una denuncia en relación con estas cuentas. Y hay una investigación abierta.

Otras fuentes policiales consultadas por este periódico van más allá y reconocen que es “un fenómeno conocido” y “habitual”.

Describen además un panorama desigual entre los centros educativos, ya que “unos centros denuncian y otros no”, y hablan de una “gravedad variable” según el caso.

Estas fuentes no han precisado cuántas denuncias han llegado a la Policía en el último mes. Sí matizan que una cosa es la preocupación que generan estas cuentas y “otra cosa es que tenga recorrido penal”.

Del meme cutre al aula

El término viene de los curimomos o curi-memes, un formato nacido en comunidades de internet de habla hispana. Consiste en dibujar personajes de series, anime o videojuegos de manera deliberadamente tosca, con una estética que imita los garabatos hechos con prisa en el Paint. Cuanto peor dibujado, más gracia.

En los últimos meses ese formato ha dado el salto a los centros escolares. Los alumnos crean cuentas dedicadas en exclusiva a su colegio o instituto y retratan con esos dibujos a compañeros, profesores y escenas del día a día.

El anonimato forma parte del juego. En los propios vídeos de TikTok circula una consigna entre quienes llevan estas cuentas, que bromean con que pierde el primero al que descubran y expulsen.

En algunos centros conviven incluso dos o tres perfiles distintos que compiten entre sí para ver a quién descubren más tarde. "Les da morbo", explican las fuentes.

Algunas fuentes del ámbito educativo reconocen que el mal uso de las redes sociales está generando bastantes problemas en los centros escolares. Algunos profesores creen que es "imposible poder cercar lo suficiente para saber quién hay detrás de cada cuenta" y que no tienen tanto tiempo como les gustaría "para tener que ejercer de policías incluso fuera del aula".

Un fenómeno “más amplio”

Las fuentes policiales insisten en que los ‘curis’ son solo una parte del problema. Explican que “el fenómeno es más amplio” e incluye “memes, vídeos o fotos desde perfiles falsos con voces dobladas ridiculizando o insultando”.

Lo resumen con una frase que deja abierta la pregunta de dónde terminan las bromas adolescentes en el mundo online. Para estas fuentes, es “una nueva manera de expresarse los jóvenes... o de cometer delitos”.