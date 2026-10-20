Padres de un colegio de Málaga llaman a una huelga de comedor: exigen "comida de calidad y raciones suficientes"

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LO ESENCIAL Las claves Padres del CEIP Parque Clavero de Málaga convocan una huelga de comedor para el viernes 23 de octubre debido a la baja calidad y escasez de las raciones. Las familias celebrarán un picnic de protesta en las puertas del colegio para exigir menús de mayor calidad y raciones suficientes para sus hijos. Exigen a la Junta de Andalucía la apertura urgente de la cocina propia del centro para dejar de depender del servicio de catering en línea fría. La protesta se dirige contra la Delegación de Educación y la empresa Mediterránea de Catering, eximiendo de culpa a la dirección del colegio y las monitoras.

Las quejas para exigir comida de mayor calidad en los comedores de los colegios de Málaga continúan. A las reclamaciones realizadas a través de la Federación de AMPAs de Málaga (FDAPA) se suma una nueva protesta: padres de un colegio de la capital se citan para no dejar a sus hijos en el comedor.

La huelga de comedor ha sido promovida por padres y madres del CEIP Parque Clavero el próximo viernes 23 de octubre, según han informado en un comunicado.

Las familias están llamadas a no dejar comer a sus hijos en el centro como medida de protesta "ante la escasa calidad y cantidad de los menús que suministra la empresa Mediterránea de Catering".

A las 14.00 horas del próximo viernes, las familias celebrarán un picnic de protesta a las puertas del centro para exigir "una mejora en la calidad y la cantidad de los menús que se sirven en el comedor y la apertura, a la mayor celeridad, de la cocina con la que cuenta el centro para dejar de depender de la línea fría".

Las quejas por la gestión de la alimentación escolar están marcando el inicio de curso en Málaga y en el conjunto de Andalucía. En el caso del CEIP Parque Clavero, la mayoría de los niños y niñas rechazan los platos servidos debido a su pésimo aspecto y sabor.

Las familias quieren dejar claro que su protesta no va dirigida ni contra las monitoras ni contra la dirección del colegio, cuyo trato es intachable, sino contra la Delegación de Educación de la Junta en Málaga y la empresa adjudicataria del servicio.

Por ello hacen hincapié en que protestan para exigir "comida de calidad, raciones suficientes y que la Consejería acelere de una vez por todas los trámites para abrir la cocina propia del colegio, una infraestructura que ya es indispensable".

340 comedores en Málaga

La provincia de Málaga es la que más comedores escolares tiene. En concreto cuenta con 340, donde según los datos aportados por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, dan de comer a diario a, aproximadamente, 50.000 niños.

Del total de comedores, 198 son de línea fría o catering, 92 cuentan con cocina in situ, 34 son de gestión directa y el resto corresponde a otras modalidades.

Además, 126 comedores (38,7%) elaboran la comida en el propio centro, donde se concentran más de la mitad del alumnado usuario (51,8%).

También hay un expediente abierto a la empresa adjudicataria por las anomalías detectadas en colegios de otra provincia andaluza.

Como la empresa presta servicio en toda la comunidad, las incidencias de Málaga se analizarán y, si procede, se incorporarán a ese expediente, según explicaron desde la Delegación de Desarrollo Educativo a este periódico.