El alumnado con necesidades especiales crece un 55% en Málaga y CSIF alerta: "Las condiciones son insuficientes"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en Málaga creció un 54,84% entre 2015 y 2025, hasta alcanzar los 24.064 estudiantes. Los profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación aumentaron un 26,34%, un ritmo muy inferior al de las necesidades educativas. CSIF propone una regulación andaluza unificada, ratios de 12 a 15 alumnos por profesional de PT y AL y un orientador por cada 250 estudiantes. El sindicato reclama evitar que PT y AL compartan varios centros, reforzar el personal de integración social e implantar enfermería escolar estable.

El Día Mundial del Docente se está celebrando este lunes 5 de octubre y coincidiendo con esta jornada, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos.

En cifras, según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en Málaga pasó de 15.541 en el curso 2015-2016 a 24.064 en 2024-2025, un incremento del 54,84%.

“La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales”, ha señalado el responsable de CSIF Educación Málaga, Francisco González.

Esta evolución demuestra, según González, que “las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema”.

Entre los cursos 2016-2017 y 2024-2025, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 1.192 a 1.506, un 26,34% más, muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE.

“Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva”, ha advertido.

El Plan Integral de CSIF

El Plan Integral plantea una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

La situación de Orientación resulta especialmente significativa: en el curso 2024-2025 había 336 profesionales en Málaga para 216.239 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 643 alumnos por orientador.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios andaluces, 608 más que en 2019-2020.

En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias.

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas.