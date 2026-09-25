La UMA estrena el Centro de Formación Permanente con más de 135 títulos para el curso 2026/2027

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Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga inaugura el Centro de Formación Permanente con más de 135 títulos para el curso 2026/2027. La oferta incluye 34 másteres, 20 diplomas de especialización, 30 enseñanzas de extensión universitaria y 50 microcredenciales. Destacan novedades en odontología, abordaje del pie diabético y microbiota vaginal, además de temáticas como IA, oratoria y sostenibilidad. El nuevo reglamento simplifica la gestión de enseñanzas propias y refuerza la colaboración con empresas y entidades para prácticas y proyección profesional.

La Universidad de Málaga refuerza su compromiso con el aprendizaje permanente mediante la expansión de sus enseñanzas propias para el curso 2026/2027. La institución impulsa una programación dinámica centrada en el desarrollo de competencias adaptadas al entorno laboral.

La oferta del Centro de Formación Permanente (CFP-UMA) supera los 135 títulos impartidos en horarios flexibles. Esta estructura contempla 34 Másteres de Formación Permanente, 20 Diplomas de Especialización y Experto, 30 Enseñanzas de Extensión Universitaria y 50 Microcredenciales.

Entre las novedades de la rama sanitaria destaca un itinerario especializado en odontología que incluye tres másteres específicos. Además, se incorporan formaciones avanzadas para el abordaje del pie diabético y el estudio de la microbiota vaginal y endometrial.

La oferta de másteres incluye también temáticas innovadoras como la felicidad en la era de la inteligencia artificial, oratoria estratégica y gestión de fincas. Estas propuestas buscan responder a áreas emergentes en el ámbito académico y empresarial.

En la categoría de diplomas de especialización se suman programas centrados en la innovación sostenible de museos y el cambio climático. Igualmente, destacan temáticas relacionadas con el cine, el soporte respiratorio avanzado y la ingeniería en fabricación digital.

Las microcredenciales universitarias se afianzan como enseñanzas breves y flexibles diseñadas para la actualización profesional rápida. Muchas de estas formaciones disponen de bonificaciones en la matrícula gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja y Banco Santander.

El estudiantado tendrá la oportunidad de conectarse con redes de especialistas nacionales e internacionales. El desarrollo de estos títulos se realiza junto a empresas y entidades públicas, lo que facilita las prácticas académicas y la proyección profesional.

El curso 2026/2027 marca el inicio del pleno funcionamiento del CFP-UMA como unidad especializada de gestión. Su objetivo central es planificar, coordinar y evaluar de manera integral toda la oferta de formación permanente de la universidad.

A la creación del centro se une la entrada en vigor de un nuevo Reglamento de Enseñanzas Propias. Esta normativa actualiza el marco regulador, simplifica los procedimientos administrativos y permite una gestión más ágil.