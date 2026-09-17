El contundente mensaje del rector de la UMA al iniciar el curso: "No nos pueden pedir crecer sin tener financiación"

El rector de la UMA, Teodomiro López, en su discurso. UMA

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Las claves Generado con IA El rector de la UMA, Teodomiro López, reclamó mayor financiación para la universidad, denunciando una infrafinanciación que ha hecho perder más de 216 millones desde 2012. López destacó que la UMA necesita crecer para responder a la alta demanda de plazas, ya que este año hubo 10.353 plazas ofertadas frente a 14.000 solicitudes. El rector subrayó la importancia de que el acceso a la universidad no dependa de la capacidad económica, reclamando políticas de vivienda, becas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad de oportunidades. Advirtió que cada estudiante que se ve obligado a irse fuera por falta de recursos supone una pérdida de talento para Málaga y su entorno.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha inaugurado este jueves de forma oficial el nuevo curso y lo ha hecho con un discurso con mensajes bastante claros en materia de crecimiento, financiación o vivienda.

López ha asegurado que "la Universidad de Málaga lleva años soportando una infrafinanciación que no podemos considerar normal".

En este sentido, ha detallado que "en 2012 representábamos el 15,1 % de la financiación del sistema universitario público andaluz y en 2024, cuando tomaba posesión este equipo de gobierno, ese peso había descendido al 13,8 %. Hemos dejado de recibir más de 216 millones de euros".

"No podemos pedir a las universidades que crezcan, que aumenten el número de títulos, que investiguen más, que atraigan talento… si no cuentan con una financiación suficiente. Tener más estudiantes es necesitar más recursos, más profesorado, más infraestructuras y más servicios", ha subrayado.

Sin embargo, López cree más que necesario que la UMA crezca por varios motivos. El primero, puramente cuantitativo. Este año se han ofertado 10.353 nuevas plazas y la demanda era de 14.000.

Un momento de la apertura del curso académico de la UMA. UMA

El segundo es ir al compás de Málaga. "Tiene que crecer porque Málaga ha crecido, porque nuestra provincia ha cambiado profundamente, porque la demanda de estudios universitarios así lo exige y porque la sociedad malagueña necesita más conocimiento, más talento y más profesionales altamente cualificados", ha dicho.

"Cada estudiante que tiene que marcharse fuera es talento que acabará desarrollándose fuera", ha lamentado el rector de la UMA, quien ha pedido que la reivindicación no solo parta del sistema universitario malagueño sino de toda la sociedad.

Vivienda

El rector tampoco ha pasado de puntillas por uno de los asuntos que más preocupan a los estudiantes: el alto precio del alquiler de los pisos.

"No podemos aceptar que un estudiante tenga que renunciar a estudiar una determinada titulación porque no puede pagar un alquiler. El acceso a la Universidad debe depender del talento y del esfuerzo, no de la capacidad económica de una familia", ha señalado tajante.

López considera que "la vivienda universitaria, las becas y las ayudas al estudio deben formar parte también de nuestras políticas de igualdad de oportunidades" y denuncia que "no podemos, como sociedad, consentir que una familia tenga que endeudarse para que sus hijos puedan estudiar".