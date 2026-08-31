Ya es oficial: La UMA estrenará un nuevo grado de Inteligencia y Analítica de Mercados este próximo curso

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga estrenará el grado en Inteligencia y Analítica de Mercados en el curso 2026/2027. El nuevo grado combina estadística, gestión empresarial, marketing y big data para responder a las demandas actuales del mercado. La Junta de Andalucía también ha aprobado cuatro másteres y un doctorado, todos en colaboración con otras universidades andaluzas. El doctorado aprobado estará centrado en Marketing e Investigación de Mercados y será coordinado por la UMA y la Universidad de Cádiz.

La Universidad de Málaga añade un nuevo grado a su ya amplia oferta a partir de este próximo curso 2026/2027 que arranca en los próximos días.

El alumnado podrá estudiar Inteligencia y Analítica de Mercados, una formación que combina estadística, gestión empresarial y marketing. Todo ligado al famoso big data que mueve la estrategia de las empresas y las instituciones.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo ha aprobado este lunes, por lo que es ya completamente oficial.

No ha sido el único avance. El gobierno autonómico también ha dado luz verde a cuatro másteres y un doctorado.

Los cuatro másteres son sobre Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes; Biotecnología y Biología Vegetal; Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales; y Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos.

Se ha autorizado, además, a la incorporación de la UMA al máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia tras la actualización realizada por la Universidad de Huelva, ya que era necesario verificar de nuevo el título.

Se da la particularidad de que son enseñanzas coparticipadas por otras universidades. En este sentido, en estos cuatro másteres la UMA trabajará codo con codo con la UNIA, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Córdoba.

El doctorado versa sobre Marketing e Investigación de Mercados y está coordinado por la UMA y la Universidad de Cádiz.

El visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía culmina un largo proceso, ya que previamente estas titulaciones habían recibido el apoyo del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).