La UMA registra una inserción laboral del 59,7% a los cuatro años, con Andalucía como principal destino

Las claves

Las claves Generado con IA La tasa de inserción laboral de los egresados de la Universidad de Málaga (UMA) a los cuatro años es del 59,7%, siendo Andalucía el principal destino. En las universidades públicas andaluzas, la inserción laboral a los cuatro años alcanza el 75,1%, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Las ramas de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud presentan las mejores tasas de empleabilidad al año del egreso, superando el 70%. Alrededor del 36% de los egresados de la UMA no figuran como trabajadores en España al año de terminar sus estudios, lo que incluye a quienes siguen formándose o han emigrado.

A los cuatro años de terminar su titulación, la tasa de inserción laboral de los egresados en universidades públicas andaluzas es del 75,1%. Son los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y se trata de la cifra más alta alcanzada por cualquier promoción en todas las fechas de referencia. En el caso de la Universidad de Málaga, los valores son más bajos: el 59,7% de los egresados se encuentra trabajando en España cuatro años después de su graduación.

La promoción de egresados más reciente para la que se dispone del período de seguimiento completo es la correspondiente al curso 2020-2021. Según el IECA, a medida que se suceden las promociones de egresados, la tasa de inserción a los cuatro años crece desde el 60,8% obtenido en 2016 por la promoción 2011-2012 hasta alcanzar el máximo de 75,1% que ha conseguido el curso 2020-2021 en 2025.

Aquel curso, la UMA tuvo 7.372 egresados. Cuatro años más tarde, 3.606 trabajaban en Andalucía (un 48,9% del total) y 792 lo hacían en el resto de España (un 10,7%).

Esto sitúa la tasa de inserción laboral conjunta en España en torno al 59,7%. El resto, 2.974 personas, no constaban como trabajadores en Andalucía ni en el resto del territorio nacional transcurridos cuatro años.

Según el tipo de estudio (Ciclos y Grados, Másteres y Doctorado), se observa un patrón que indica que, conforme mayor es el nivel académico de los estudios cursados, mayor es la tasa de inserción laboral un año después de egresar, según apunta el IECA. La excepción a este patrón se presenta en las promociones de los cursos 2021-2022 y 2023-2024, en las que la tasa de inserción al año del egreso de los estudios de Doctorado es inferior a la tasa de inserción de los Másteres.

Un año después del egreso, la mayor tasa de inserción laboral, 59,4%, se da en septiembre de 2025 entre los egresados del curso 2023-2024 en Andalucía, la última promoción de la que se dispone de datos, superando en 1,5 puntos porcentuales el anterior máximo alcanzado en 2024 por la promoción 2022-2023 (57,9%), según los datos del IECA.

Al desglosar los resultados de la promoción 2023-2024 según la rama de enseñanza a la que pertenece la titulación universitaria, se observa que en el tercer trimestre de 2025 la inserción laboral alcanza el 76,4% en la rama de Ingeniería y Arquitectura y el 71,4% en la de Ciencias de la Salud.

En el caso de los egresados residentes en Andalucía al inicio del curso 2023-2024, esas dos ramas alcanzan los mejores índices de empleabilidad al año del egreso, con tasas de inserción laboral de 79,6% y 73,3%, respectivamente, aunque el 18,1% y el 18,7% de esos egresados en estas ramas se insertan en el mercado laboral del resto de España.

La Universidad de Málaga (UMA) tuvo 6.929 egresados en el curso académico 2023-2024, la tercera cifra más alta de todo el sistema universitario andaluz, por detrás de la Universidad de Granada y la de Sevilla. De todos ellos, 3.539 trabajan en Andalucía al año de obtener su titulación, lo que supone algo más de la mitad del total (en torno al 51%). Otros 896 egresados, cerca del 13%, salieron de la comunidad autónoma y encontraron empleo en el resto de España.

El resto, 2.494 personas, un 36% del total, no aparecen registrados como trabajadores ni en Andalucía ni en el resto del país, un grupo en el que pueden incluirse quienes siguen estudiando, buscan empleo, trabajan por cuenta propia fuera de los regímenes contabilizados o han emigrado fuera de España.

En conjunto, esto deja una tasa de inserción laboral en España cercana al 64% para los egresados malagueños de la UMA en ese curso.