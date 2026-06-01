Ndaba, nieto de Mandela: "Un líder debe ser íntegro y los de hoy son egoístas y no conectan. Mi abuelo estaría desanimado"

Afirma que África necesita inversión y colaboración, no caridad, y apuesta por conectar el talento africano con la economía global.

Resalta la importancia de enseñar valores como la integridad y la compasión, además de habilidades tecnológicas, para formar líderes éticos.

Defiende que la educación debe adaptarse a los tiempos modernos y centrarse en descubrir y potenciar los talentos individuales de los jóvenes.

Ndaba Mandela critica la falta de integridad y empatía en los líderes actuales y considera que su abuelo, Nelson Mandela, estaría desanimado por la situación global.

A Ndaba Mandela, cuando tenía 13 años, su abuelo, Nelson Mandela, le dijo que la gente le vería como un líder y que tenía que sacar las mejores notas. No solo lo hizo, sino que siguió sus pasos.

Convivió con su abuelo durante dos décadas y asegura que le transmitió valores como la integridad. Aunque el apellido pesa, para Ndaba ha sido un impulso para crear la Fundación Africa Rising para mostrar el crecimiento y el potencial de África o presidir actualmente el Mandela Institute for Humanity, que promuve la eduación y la generación de líderes éticos.

Tiene 43 años, conoció a Sonia Díez, creadora de la Fundación EducAcción, y fue un match porque, según afirma, "pensamos lo mismo en educación". Díez está promoviendo la Alianza por el Futuro de la Educación y ha traído esta semana a Ndaba Mandela a España para que firmara la adhesión número 10.000 a un manifiesto que reclama situar la educación como una prioridad estratégica, social, económica y democrática.

Han estado en Madrid y en Málaga. En la capital malagueña participó este pasado jueves en la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino organizada por EL ESPAÑOL y Magas con la colaboración de LVMH y que supuso el arranque de una nueva edición de Las Top 100 mujeres líderes.

Este jueves concedió una entrevista a este diario en el hotel Miramar. Mandela, como su abuelo, es muy expresivo y tiene muy claras sus ideas. Habla desde la pasión y no se muerde la lengua.

-Usted ha dicho que el mundo atraviesa una crisis educativa global. ¿Cuál cree que es actualmente el mayor desafío del sistema educativo internacional?

-Yo diría que el mayor desafío es la relevancia del sistema educativo. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 10 o 20 años, pero el sistema educativo sigue estancado. No ha cambiado. Necesita ser capaz de evolucionar y moverse con los tiempos.

No se dirige particularmente a las necesidades de los individuos, sino que intenta abordar algo para toda la sociedad de una sola manera, cuando somos tan diferentes.

Tenemos habilidades diferentes, talentos diferentes, experiencias diferentes. Se supone que debería descubrir los talentos naturales que tienen los jóvenes y hacerlos florecer y crecer. Pero no lo hace. Enseña a los jóvenes a pensar de una forma determinada.

Ndaba Mandela durante la entrevista en Málaga. Rodrigo Mínguez

-Usted ha defendido —y lo hizo también el miércoles en la gala de Magas en Málaga— que lo que es bueno para un niño en España también debería serlo para un niño en África. ¿Qué desigualdades educativas cree que es más urgente abordar hoy?

-La tecnología ha creado una brecha entre los que la tienen y los que no. Así que el problema es el acceso. Poder acceder a la información, poder acceder a las cosas que te interesan.

Y, por supuesto, los recursos para las escuelas empobrecidas. Para esas escuelas que no tienen cosas y eso dificulta su aprendizaje.

Estancamiento "El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 10 o 20 años, pero el sistema educativo sigue estancado. No ha cambiado. Necesita ser capaz de evolucionar y moverse con los tiempos"

Por ejemplo, en Sudáfrica, antes de tener nuestra libertad, otras personas no podían tener educación, y la que tenían era muy escasa y de bajo nivel. Así que la brecha se hacía cada vez más y más grande.

La única manera es asegurarnos de que nuestros jóvenes tengan las habilidades que necesitan para usar en este mundo y así romper el ciclo de la pobreza. Esa es la mayor brecha que tenemos.

La gente está atrapada en un círculo vicioso de pobreza y hay que enseñarle habilidades para que lo que aprendan en la escuela lo puedan usar en el mundo real para ganarse la vida. En España hay gente que sale de la escuela con títulos, pero ni siquiera encuentran trabajo.

Por eso tenemos que hacer un inventario de cuáles son las habilidades que se necesitan en el mundo de hoy. No limitarnos a seguir con la misma educación de siempre que no sirve a las necesidades actuales.

-El Mandela Institute for Humanity pone un gran énfasis en el liderazgo ético. En un mundo donde el populismo y la polarización van en aumento, ¿cuáles son los pilares fundamentales para formar a un líder hoy en día?

-En primer lugar, un líder necesita tener integridad. Siempre les enseño a los jóvenes que integridad significa que si dices que vas a aparecer, por favor, aparece. No desaparezcas. Si dices que nos vamos a ver en la biblioteca a las 2:00 el sábado para repasar preguntas de examen, hagámoslo.

La integridad es clave, porque la integridad también construye valor. La integridad construye confianza. Si sé que puedo confiar en Ndaba, tengo la confianza para hablar por Ndaba. Tengo la confianza de decir: "No, Ndaba llegará y cumplirá".

Hablamos de claridad moral. La diferencia entre el bien y el mal. Lo importante de un líder es que si tienes una buena educación, tendrás un mejor liderazgo. Pero un liderazgo que no sea egoísta. Porque una cosa que la gente necesita saber sobre el liderazgo es que no se trata de ser el mejor. No se trata de ser el número uno. El liderazgo consiste en servir a tu comunidad.

Saber escuchar se convierte en una habilidad muy importante. Hay una razón por la que Dios nos dio dos orejas y una sola boca, para que puedas escuchar más de lo que hablas.

Cuando vas a las comunidades para ayudarlas con sus desafíos, tienes que escuchar cuáles son sus propuestas de solución, porque a menudo la gente que pasa por desafíos también tiene las soluciones, pero no tienen los recursos para implementarlas.

Así que podemos construir soluciones junto con las comunidades que necesitan esa ayuda. Mi abuelo también decía que es mejor liderar desde atrás. Si eres parte de un equipo de baloncesto y ese día ganas, dices: "Lo logramos. El equipo lo logró". Pero si ese día pierdes, dices: "Lo siento chicos, hoy no he jugado bien. Lo haré mejor la próxima vez".

-Habla usted de integridad. ¿Hay menos ahora en la sociedad en general?

-Por supuesto que hay menos integridad en la sociedad actual, porque la gente habla por hablar. Dicen lo que creen que quieres oír, pero por dentro tienen una agenda diferente.

¿Ves? Mira nuestro país en Sudáfrica hoy. Hay ataques xenófobos. Sudafricanos atacando a gente de Zimbabue, sudafricanos atacando a gente de Nigeria. Y sabemos que esto está mal, pero el Presidente y el gobierno no dicen nada. ¿Cómo puedes no decir nada cuando hay gente sufriendo, cuando hay gente siendo atacada? Eso es falta de liderazgo.

Ndaba Mandela: “Los líderes hoy son egoístas, no conectan con su gente”

Cuando ves algo que está mal, tienes la obligación, tienes la responsabilidad de decir: "No, chicos, por favor, paren. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué están atacando a estas personas?". Lleguemos a la raíz del problema.

Pero si ves que algo sucede y te quedas callado, eso significa que no te importa. Significa que te has vuelto apático, en lugar de ser empático. Se supone que los líderes deben ser empáticos. Se supone que cualquier cosa mala que ocurra en la sociedad, en estas fronteras de España, en estas fronteras de Sudáfrica, es mi responsabilidad como líder asegurarme de crear un entorno seguro, un entorno donde la gente pueda perseguir sus sueños y sus aspiraciones.

Pero ahora, si hay violencia, vas a impedir que la gente aprenda, vas a impedir que la gente vaya a la escuela, y vas a crear un entorno hostil que es un punto de ruptura. Si ocurre algo pequeño, toda la comunidad entrará en una batalla enorme y se convertirá en una guerra. Y básicamente estás fomentando emociones donde la gente está llena de ansiedad, la gente está agitada, y de ahí solo salen sentimientos negativos. Por eso la integridad es realmente clave.

-Ha mencionado en alguna ocasión que África no necesita caridad, sino inversión y colaboración. ¿Cómo está trabajando el Instituto para conectar el talento africano con la economía global?

-Este año tuvimos en febrero una conferencia, la Conferencia de Liderazgo Nelson Mandela en Kenia, donde reunimos a personas de todo el continente. Había gente de Nigeria, de Botsuana, de Sudáfrica. Incluso tuvimos gente de Francia o de Inglaterra para discutir cómo podemos contribuir todos al desarrollo que está teniendo lugar en África.

Mire, mi abuelo decía: el dinero no creará riqueza. La oportunidad de crear dinero es lo que crea riqueza. La caridad significa que le estás dando pescado a la gente. Pero lo que queremos es que enseñes a la gente a fabricar la caña para que puedan pescar por sí mismos.

Ndaba Mandela posa en un hotel en Málaga tras la entrevista. Rodrigo Mínguez

Porque no importa cuántas veces alimentes a alguien, al día siguiente, cuando se le acabe la comida, vendrá con las manos abiertas.

No, lo que quieres es que vengan a ti y te digan: "¿Cómo arreglamos esta caña para asegurarme de que pesco más peces? Hoy solo he pescado cinco, pero mañana quiero pescar diez porque viene un hijo en camino y necesito más comida para los niños". Los niños crecen, y ya sabe que los niños que crecen comen muchísimo. Comen sin parar (se ríe).

-¿Qué le convenció del proyecto impulsado por Sonia Diez y la Fundación EducAcción para involucrarse personalmente?

-Sabe, mi abuelo me grabó a fuego la importancia de la educación. Desde que era joven, siempre me enseñó que la educación es la herramienta clave que cambiará el mundo. E incluso mi padre, que no tuvo padre porque el suyo estaba en la cárcel, cuando Nelson Mandela salió, una de las primeras cosas que hicieron fue enviar a su hijo a la universidad. Y mi padre fue por primera vez a la universidad cuando tenía 45 años.

Así creía mi abuelo en la educación. Al crecer con mi abuelo, él fue capaz de inculcarme sus valores. Y siempre he llevado eso conmigo.

Cuando me presentaron a la Dra. Sonia Díez, fue algo evidente. Fue una unión caída del cielo porque creemos en las mismas cosas: que la educación es algo que puede formar mejores líderes.

Reflexión "Hay menos integridad en la sociedad actual, porque la gente habla por hablar. Dicen lo que creen que quieres oír, pero por dentro tienen una agenda diferente"

Puede dar esperanza a los jóvenes cuando solo había desesperación. Puede dar a la gente una oportunidad de luchar para mejorar sus vidas. Puede romper el ciclo de la pobreza. Puede permitir realmente que la gente descubra sus habilidades, que sepa quiénes son y que puedan compartirlo con el mundo.

No hay nada mejor que cuando alguien sabe quién es y ha sido capaz de cultivar sus habilidades a través de la mentoría. Teniendo a gente a tu alrededor que te guíe y quiera asegurarse de que ese talento tuyo sea cada vez mejor.

Cuando comparten eso con el mundo, el sentimiento que te queda es algo casi indescriptible. Es algo cálido, fantástico, que une a la gente porque todo el mundo quiere experimentar esa habilidad particular, esa luz particular.

Es como la Mona Lisa; la gente viaja de todo el mundo para ir a ver la Mona Lisa, ¿verdad? Y por eso queremos tener también una generación de jóvenes que sean felices, que tengan confianza y que sean capaces de seguir sus sueños.

Y eso da esperanza a los demás. Hay un dicho que dice: al encender mi fuego de forma consciente, doy a otros el valor de encender el suyo de forma inconsciente. Tenemos que ser una inspiración, tenemos que ser un faro de esperanza para la próxima generación.

-Han creado una Alianza por la Educación en la que usted también participa. Han conseguido ya 10.000 firmas y quieren aumentarlas hasta 100.000 en un año. ¿Cree que lo conseguirán?

-Sí, las tendremos antes de que acabe el año solo en Sudáfrica.

-En una era marcada por la hiperconectividad y la polarización, ¿qué valores deberían enseñarse incluso antes que las habilidades tecnológicas?

-Lo importante es que tengamos buenas personas detrás de la IA y de las habilidades tecnológicas. Porque sabemos que, por ejemplo, hubo un gran aumento de la pornografía infantil cuando empezó la IA.

Recuerdo que el año pasado habían encontrado muchísima pornografía infantil en algunos de estos países europeos cuando la IA empezó a salir.

Así que tenemos que asegurarnos de que las personas que la usan lo hagan por las razones correctas, que construyan aplicaciones por las razones correctas, para ayudar a la gente. No para explotar a la gente, sino para ayudarla.

El presidente del Mandela Institute for Humanity en Málaga. Rodrigo Mínguez

Y por eso necesitamos que nuestros jóvenes estén expuestos a la tecnología, para que puedan aprender y relacionarse con ella y sean capaces de usar la tecnología para mejorar a las personas, no para explotarlas.

Pero de nuevo, si huimos de la IA y le tenemos miedo, al final no seremos capaces de entenderla por completo y podría usarse contra nosotros. Por eso necesitamos que los jóvenes, con mentes frescas, con ideas frescas, tengan la oportunidad de acceder a esta tecnología.

-Estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Le preocupa la pérdida de pensamiento crítico en las personas?

-Por supuesto porque no quieres que la gente use la IA para todo. Pero, de nuevo, esto tiene que ser algo que esté integrado en el sistema escolar de la sociedad.

Porque lo que acabará ocurriendo es que nuestros hijos se volverán adictos a la tecnología y, por tanto, les resultará difícil sobrevivir sin ella.

Pero todas estas cosas se pueden enseñar. Todas estas cosas pueden integrarse en la escuela. En la escuela estás cinco o seis horas al día. En esas seis horas, hay un tiempo para hacer ejercicio, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para el recreo, hay un tiempo para comer.

Del mismo modo, deberíamos crear formas en las que la tecnología no se use sin límites en todo momento. No. En esta hora, usarás la tecnología durante 20 minutos. Pensarás durante 20 minutos, leerás durante 10 minutos, descansarás durante 10 minutos. Tienen que ser capaces de poner esas medidas en marcha.

Mensaje "El liderazgo no se trata de ser el mejor. No se trata de ser el número uno. El liderazgo consiste en servir a tu comunidad"

-Usted vivió con su abuelo, Nelson Mandela, durante su infancia. ¿Qué recuerdo de él atesora más allá de su imagen pública?

Lo que más atesoro de él es que era un hombre íntegro. Era un hombre que se mantenía fiel a su palabra. Era un hombre que tenía una gran claridad moral. Era un hombre que tenía compasión por su pueblo.

Recuerdo una vez cuando el presidente Bush buscaba armas de destrucción masiva en Irak y la gente de las Naciones Unidas fue a Irak a comprobar si había armas. Dijeron que no había armas de destrucción masiva en Irak, pero Estados Unidos decidió invadir de todos modos.

Mi abuelo se enfadó tanto que fue a la televisión nacional de Sudáfrica para hacer una declaración. Y dijo: "¿Por qué Estados Unidos ignora el hecho de que los expertos de las Naciones Unidas han ido a comprobar que no hay armas de destrucción masiva? ¿Es porque las Naciones Unidas están dirigidas por un africano por primera vez que deciden ignorarlos?".

Era un hombre que se encargaba personalmente de decir lo correcto y enviar el mensaje adecuado. Así de enfadado estaba. Fue allí él mismo sin que lo llamaran para una entrevista.

-¿Cómo era Nelson Mandela en la vida familiar privada?

-En realidad era un hombre muy cariñoso. Era un hombre muy justo. Amaba a los niños por encima de todo. Los niños eran lo suyo. Sabe, podía estar conversando con usted y de repente entraba un niño. Todo su interés se desviaba de ahí, seguía al niño y se ponía a jugar con él. Incluso intentó reducir la edad de voto en Sudáfrica a los 16 años. Así creía en los jóvenes. Y le encantaba cantar e incluso bailaba. Incluso me enseñó a bailar, a bailar el Pata Pata.

-¿Sintió el peso del apellido Mandela desde pequeño o lo comprendió más tarde en su vida?

-Sí, mi abuelo también me presionó un poco. Recuerdo que cuando tenía unos 13 años, me dijo: "Ndaba, eres mi nieto. La gente te verá como un líder. Por lo tanto, debes sacar las mejores notas de la clase". Yo me quedé como: "¡Vaya, vaya, vaya... qué presión, cuánta presión!"

Pero ¿cómo se crean los diamantes? Los diamantes se crean bajo presión. Los padres presionan a sus hijos para que puedan hacer mucho más. Los jóvenes, a veces, no son conscientes de las cosas que pueden crear. Eres capaz de hacer mucho más de lo que crees.

Así que presionamos a nuestros hijos para que se conviertan en estrellas brillantes, para que sean un faro de esperanza, para que compartan con los demás lo que llevan dentro. Porque cuando ven a alguien florecer, los demás también quieren florecer.

Y así se convierte en este tipo de efecto en el que cada uno enseña a otro, pero cuanto más brillo yo, más quiere brillar otro, y entonces todos podemos brillar juntos y cuanto más brillemos, más lejos llegaremos. En África decimos: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado.

Un momento de la entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Rodrigo Mínguez

-¿Hay algo que su abuelo le enseñara sobre la educación y que considere más relevante hoy que nunca?

Los jóvenes tienen que liderar. Los jóvenes son los que conocen este mundo mejor que nadie. Son ellos a los que tenemos que incluir en la conversación. Tenemos que permitir que los jóvenes lideren.

Necesitamos que al menos el 25% de los miembros del Parlamento sean menores de 30 años. Estas son algunas de las cosas que tenemos que introducir. Ya no nos sirve de nada tener presidentes de 80 años. ¿Cómo va un hombre de 80 años a inspirar a jóvenes de 20 cuando ni siquiera hablan el mismo idioma?

Mire a Obama; llegó a la presidencia con poco más de 50 años. Mire cuánta juventud fue capaz de movilizar y atraer. Por primera vez, fue la mayor cantidad de jóvenes votando bajo el liderazgo de Obama, porque los jóvenes quieren que les representen personas que se parezcan a ellos, que suenen como ellos, que tengan sus mismos intereses. Así que lo más valioso es: dejen que los jóvenes lideren.

-¿Qué es lo que más le preocupa de la próxima generación?

-No me preocupa mucho la próxima generación porque depende realmente de cómo tratemos a la próxima generación. Si los ignoramos, pueden ser la mayor amenaza para el desarrollo de nuestra nación.

Si no los escuchamos, si no cuidamos sus necesidades y preocupaciones, saldrán a la calle a protestar y causarán destrucción.

Impulso de un líder "Mi abuelo se enfadó tanto con la invasión de Bush en Irak que fue a la televisión nacional de Sudáfrica para hacer una declaración"

Pero, al mismo tiempo, son nuestra mayor esperanza para crear un mundo mejor. Así que depende de nosotros. Porque, al fin y al cabo, ¿para qué trabajas?

Yo trabajo para crear un mundo mejor para mi hijo. No quiero que mi hijo siga luchando contra el VIH/SIDA. Yo estuve luchando contra el VIH/SIDA. Mi hijo debería estar luchando contra otra cosa que yo ni siquiera conozco ahora mismo.

De lo contrario, no hay un desarrollo real en el mundo. Así que depende de nosotros crear un mundo en el que los jóvenes puedan prosperar y seguir sus sueños.

-Si pudiera introducir una asignatura obligatoria en todas las escuelas del mundo, ¿cuál sería?

Creo que la compasión. Compasión porque muchos de los problemas mentales que tienen los jóvenes se deben a la falta de interacción con los demás. Se sienten solos. Sienten que nadie les escucha. Se sienten invisibles.

Pero si tienes compasión, la compasión consiste realmente en valorar a los demás y trabajar con los demás para que nadie se quede fuera.

Si nadie se queda fuera y todo el mundo siente que forma parte de un grupo, que pertenece a algo, que pertenece a un movimiento, que pertenece a la Fundación EducAcción, por ejemplo. Ubuntu nos enseña compasión. Y eso es lo que necesitamos. El mundo necesita más Ubuntu.

-Los jóvenes están ahora con el móvil continuamente. Se es más individualista.

-Estas cosas se aprenden en casa y se aprenden en la escuela. Por tanto, las escuelas y los hogares tienen que estar más integrados.

-¿Qué cree que pensaría su abuelo del estado del mundo hoy en día?

-Creo que mi abuelo estaría desanimado con la cantidad de guerras que están ocurriendo. Estaría descorazonado por la falta de liderazgo que tenemos. Se supone que el liderazgo debe ser visionario, tener valor, ser compasivo, ser empático, tener integridad. Pero mire a los líderes de hoy. Los líderes de hoy son egoístas. No tienen visión. No conectan con su gente. Nos falta inspiración.

Y mi abuelo diría: "Por eso necesitamos a los jóvenes, porque miren a los líderes de hoy". Y necesitamos más mujeres líderes. Sí. Estoy muy feliz de trabajar con la Dra. Sonia Diez. Estoy feliz de que sea ella quien haya asumido la responsabilidad y haya identificado algo tan crítico en nuestra sociedad.

Y me siento muy orgulloso y honrado de haber tenido la oportunidad de estar en España para poder ir de Madrid a Málaga para destacar algo tan importante. A través de estas conversaciones y del trabajo, he visto que la gente se siente inspirada. Veo que la gente está despertando. Veo que la gente se está levantando y empieza a hacerse notar.