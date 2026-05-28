Más de 9.500 estudiantes malagueños se examinan en la Selectividad (PAU) 2026, la "más numerosa" de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un total de 9.581 estudiantes malagueños de Bachillerato y FP se examinan en la PAU 2026, la edición más numerosa de Andalucía. La Universidad de Málaga ha habilitado 16 sedes para el examen, con pruebas los días 2, 3 y 4 de junio y sesiones que comienzan a las 8:30 horas. La corrección ortográfica, gramatical y léxica será valorada en todos los ejercicios, con mayores penalizaciones en materias lingüísticas. Las notas se publicarán el 11 de junio y el proceso de solicitud de plazas universitarias en Andalucía será completamente telemático hasta el 22 de junio.

Un total de 9.581 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior de la provincia se examinarán en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), los días 2, 3 y 4 de junio. Málaga es la segunda provincia andaluza con mayor número de aspirantes, solo por detrás de Sevilla.

La PAU 2026 será la más numerosa jamás celebrada en Andalucía, con 53.495 matriculados en toda la comunidad, un 5,10% más que el año anterior, según han asegurado desde la Junta.

Para gestionar el volumen de estudiantes, la Universidad de Málaga (UMA) ha habilitado un total de 16 sedes: siete ubicadas en la capital y nueve distribuidas por distintos municipios de la provincia. Los alumnos deberán presentarse en su centro de referencia a las 8:00 horas, con el inicio de los exámenes fijado para las 8:30.

Cada prueba tendrá una duración de 90 minutos, con descansos de al menos 30 minutos entre ejercicios consecutivos.

Esta edición continúa consolidando el nuevo sistema de evaluación puesto en marcha el curso pasado, que apuesta por un enfoque más competencial.

Una de las novedades que afectará a todos los estudiantes, independientemente de la materia que estén examinando, es la valoración de la corrección ortográfica, gramatical y léxica en todos los ejercicios. Se tendrán en cuenta la grafía, el uso de tildes, la puntuación y la coherencia del texto. Esta penalización será más severa en las materias lingüísticas que en el resto.

Los estudiantes malagueños podrán conocer su calificación el próximo 11 de junio. Ese mismo día arrancará el plazo de solicitud de plaza en las titulaciones de grado del sistema público andaluz, un proceso que se realizará exclusivamente por vía telemática a través del portal del Distrito Único Andaluz y que se extenderá hasta el 22 de junio.

La primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 3 de julio, y la segunda el 16 de julio. Posteriormente, se abrirán hasta cinco rondas de resultas entre el 24 de julio y el 8 de octubre para quienes no hayan obtenido plaza en sus primeras opciones.

Junto al cupo general, existen hasta seis cupos específicos de acceso reservados para colectivos como estudiantes con discapacidad (5%), deportistas de alto nivel (3%, que sube al 8% en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), mayores de 25, 40 y 45 años, o personas en riesgo de exclusión social.