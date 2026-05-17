Cuenta atrás para la PAU 2026 en Málaga: fechas, exámenes y sedes de Selectividad

Las claves

Las claves Generado con IA La PAU 2026 en Andalucía se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria, con una extraordinaria del 30 de junio al 2 de julio. Los exámenes refuerzan el enfoque competencial y duran 90 minutos cada uno, con descansos de media hora entre pruebas consecutivas. La Universidad de Málaga ha organizado 16 sedes de examen en la provincia para minimizar desplazamientos, con varias localizaciones fuera de la capital. La prueba consta de una fase obligatoria y una voluntaria, combinando notas de la PAU y del Bachillerato para una puntuación máxima de 14 puntos.

En menos de tres semanas, los estudiantes de segundo de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior que aspiran a entrar en la universidad deberán sentarse ante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Andalucía, la antigua Selectividad. La convocatoria ordinaria está fijada para los días 2, 3 y 4 de junio, y quien no logre los resultados esperados tendrá una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria, del 30 de junio al 2 de julio.

La PAU 2026 refuerza el enfoque competencial iniciado el año pasado: los exámenes ya no premian tanto la memorización como la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones reales.

Todos los exámenes duran 90 minutos, con descansos de media hora entre pruebas consecutivas. Los resultados de la convocatoria ordinaria se esperan el 11 de junio.

La UMA ha distribuido los centros de la provincia de Málaga en 16 sedes de examen. Siete de ellas están ubicadas en el propio Campus Universitario de Teatinos, en distintas facultades y escuelas técnicas. Las nueve restantes se reparten por la geografía malagueña para evitar desplazamientos innecesarios a los estudiantes de comarcas alejadas de la capital.

En la capital y su área metropolitana, además del campus de Teatinos, habrá sedes en Benalmádena (IES Arroyo de la Miel), Fuengirola (IES Fuengirola Nº1) y Cártama (IES Valle del Azahar). La Costa del Sol occidental contará con sede en Marbella (IES Río Verde) y Estepona (IES Monterroso).

La Axarquía tendrá sus propios centros de examen en Vélez-Málaga (IES Juan de la Cierva) y Torre del Mar (IES María Zambrano). Para la comarca del interior, la sede de Antequera se ubicará en el IES Pintor José Mª Fernández, y la Serranía de Ronda tendrá la suya en el IES Dr. Rodríguez Delgado.

Cada estudiante podrá consultar su sede y aula asignadas a través de la plataforma de la UMA. La asignación no es libre: depende del centro de procedencia del alumno.

La prueba se estructura en dos fases. La Fase de Acceso es obligatoria e incluye cuatro exámenes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía, una Lengua Extranjera y una materia de modalidad a elegir, y la nota máxima que puede obtenerse en ella es un 10.

Ese resultado se combina con el expediente de Bachillerato en proporción 40-60: el 40% de la nota de la PAU más el 60% de la nota media del bachillerato.

Quien quiera mejorar sus opciones puede acudir también a la Fase de Admisión, voluntaria, que permite sumar hasta cuatro puntos adicionales examinándose de materias relacionadas con el grado al que se aspira. La nota final puede alcanzar así los 14 puntos.

Inscripción

El plazo para formalizar la inscripción en la Universidad de Málaga (UMA) estará abierto del 15 al 26 de mayo. El trámite es completamente telemático y los estudiantes deben completarlo a través de la plataforma de la UMA, incluyendo el pago de tasas online.

La identificación es imprescindible. Sin DNI, NIE o pasaporte en vigor, no hay acceso al aula. El móvil y cualquier dispositivo electrónico deben quedar fuera: su uso durante la prueba conlleva la expulsión del examen, una calificación de cero en esa materia y la posible anulación de toda la PAU.

Si dos exámenes coinciden en el mismo tramo horario, el estudiante se examinará primero del que figure antes en el calendario oficial. El segundo se realizará por la tarde, en los horarios que fije la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía.