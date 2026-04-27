La UMA crea un centro propio para reforzar la formación continua y la actualización profesional

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Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha creado el Centro de Formación Permanente (CFP-UMA) para reforzar la formación continua y la actualización profesional. El CFP-UMA será una unidad académica transversal e interdisciplinar, encargada de organizar, gestionar y evaluar la formación permanente de la universidad. El centro promoverá convenios con entidades públicas y privadas y desarrollará programas de becas, ayudas y acciones de difusión para facilitar el acceso a la formación. El CFP-UMA contará con una sede física y una virtual, y su financiación combinará fondos públicos y recursos propios de su actividad formativa.

La Universidad de Málaga ha aprobado la creación y puesta en funcionamiento de su nuevo Centro de Formación Permanente (CFP-UMA), una iniciativa con la que la institución busca reforzar su oferta formativa orientada al aprendizaje a lo largo de la vida, la actualización profesional y la transferencia de conocimiento.

El nuevo centro se configura como una unidad académica propia de carácter transversal e interdisciplinar, que asumirá la organización, gestión y evaluación de las enseñanzas propias de formación permanente. Además, integrará el actual Servicio de Enseñanzas Propias y quedará adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado.

Entre sus principales funciones se encuentra la planificación y coordinación de la oferta formativa de la universidad en este ámbito, así como la promoción de programas tanto nacionales como internacionales.

El CFP-UMA también impulsará la firma de convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, con el objetivo de ampliar el alcance y la aplicabilidad de sus actividades formativas, según se detalla en el documento aprobado en el último Consejo de Gobierno.

Asimismo, el centro desarrollará iniciativas complementarias como programas de becas y ayudas, además de acciones de difusión orientadas a facilitar el acceso a la formación a lo largo de la vida y a dar visibilidad a la oferta académica propia de la universidad.

El CFP-UMA contará con una doble estructura: una sede física, que será determinada por la propia Universidad de Málaga, y una sede virtual integrada en el portal web institucional y en el Campus Virtual, reforzando así su dimensión digital y su accesibilidad.

Su financiación procederá tanto del presupuesto general de la institución como de los recursos generados por la propia actividad formativa que gestione, lo que permitirá combinar apoyo público y sostenibilidad basada en su funcionamiento.

Durante la presentación del proyecto, el vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez Moreno, subrayó la relevancia de esta iniciativa, destacando la necesidad de “garantizar la calidad de la formación continua dotándonos de una organización eficaz, mediante una estructura específica y especializada como la que representa este nuevo centro”.

El vicerrector añadió además que la puesta en marcha del CFP-UMA supone un paso decisivo para reforzar el “compromiso de la Universidad de Málaga con una formación flexible, inclusiva y plenamente alineada con las necesidades de la sociedad actual”.