"La luz de Málaga", la nueva apuesta audiovisual con la que la UMA se proyecta al exterior

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha presentado su nuevo vídeo institucional, "La luz de Málaga", para transmitir identidad, valores y espíritu. El vídeo destaca el papel del alumnado como eje central y muestra espacios emblemáticos de la universidad y la vida diaria en el campus. La pieza ha sido realizada íntegramente con recursos y equipos propios de la UMA, involucrando a toda la comunidad universitaria. El vídeo servirá para fortalecer la cohesión interna y proyectar la universidad internacionalmente, además de contar con futuras versiones en inglés y vídeos temáticos.

La Universidad de Málaga ha presentado este miércoles su nuevo video institucional en un acto celebrado en el edificio del Rectorado, una pieza audiovisual que busca transmitir la identidad, los valores y el espíritu de la institución más allá de los datos y las cifras.

El rector, Teodomiro López, junto al director de Comunicación, Daniel Guerrero, y el responsable del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI), Vicente Martínez, han detallado las claves de un proyecto que nace como una herramienta estratégica de comunicación.

Durante su intervención, el rector ha destacado que el objetivo no era crear un vídeo institucional convencional, sino una pieza capaz de conectar con el público: “Se ha conseguido un vídeo que emociona, que transmite sentimiento e identidad”.

El vídeo transmite un mensaje cercano y emocional sobre lo que significa formar parte de la universidad. Habla de personas “que sueñan, que se esfuerzan, que se equivocan y vuelven a intentarlo, que investigan, que crean y avanzan”.

La idea principal es que la universidad no solo enseña, sino que inspira y ayuda a transformar el futuro. Todo ello poniendo en valor la fuerza de la comunidad universitaria y ese sentimiento compartido que se resume en la idea de ser “La luz de Málaga”.

En el aspecto visual, el vídeo muestra muchos de los espacios más reconocibles de la universidad: facultades, aulas, laboratorios o el complejo deportivo, además de distintos momentos de la vida diaria en el campus.

También incluye planos aéreos que permiten ver la universidad desde arriba dando una visión más amplia de su tamaño y de su presencia en Málaga. Todo esto ayuda a ofrecer una imagen completa, cercana y real de lo que es la UMA.

La producción pone el foco en el alumnado como eje central de la universidad. “Los estudiantes son los grandes protagonistas, porque son, en esencia, la propia universidad”, ha subrayado el rector, quien también ha puesto en valor el papel de la UMA en la ciudad tras más de 50 años de trayectoria.

Por su parte, Vicente Martínez ha incidido en que el vídeo ha sido realizado íntegramente con recursos propios, tanto técnicos como humanos, algo poco habitual en producciones de este nivel.

El responsable del CTI ha agradecido la implicación de los equipos técnicos, del alumnado participante y de los distintos servicios universitarios, destacando que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de toda la comunidad universitaria. “Este vídeo no trata de cifras, sino de lo que realmente nos define: nuestro espíritu, nuestras intenciones y la luz que generamos como institución”, ha explicado Martínez.

La pieza principal se complementará con una serie de vídeos breves y temáticos, todos ellos bajo el lema:”Somos la luz de Málaga”.

El director de Comunicación, Daniel Guerrero, ha subrayado la necesidad de renovar el material audiovisual institucional, ya que el anterior vídeo se realizó “hace más de 10 años”.“Necesitábamos una pieza de este nivel para proyectos, congresos y entornos de competitividad nacional e internacional”, ha explicado Guerrero.

El vídeo ya está disponible a través de la página de la UMA y será difundido en redes sociales y repositorios institucionales, con el objetivo de facilitar su uso por parte de toda la comunidad universitaria.

Además, Guerrero ha destacado su función como elemento de cohesión interna: “Este vídeo refuerza el sentimiento de pertenencia y refleja lo que somos tras más de 50 años de historia, preparándonos también para el futuro”.

Entre las próximas acciones previstas se encuentra la adaptación del vídeo al inglés, con el fin de potenciar su utilidad en contextos internacionales, así como el desarrollo de nuevas piezas audiovisuales derivadas.