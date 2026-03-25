Les Roches se consolida como la segunda mejor escuela de hospitality del mundo
Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, afirma que este reconocimiento "reafirma la solidez de nuestro modelo educativo y el compromiso de nuestro cuerpo docente, nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros socios de la industria".
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Las claves
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Les Roches ha sido elegida la segunda mejor escuela del mundo en Gestión del Hospitality y Ocio según el QS World University Rankings by Subject 2026.
La institución destaca con una tasa de inserción laboral del 94% y sus estudiantes reciben entre tres y cinco ofertas de empleo al graduarse.
Un tercio de sus graduados crea empresas en sectores como hospitality de lujo, innovación turística y tecnología, apoyados por una red global de antiguos alumnos.
Les Roches mantiene alianzas estratégicas con empresas como Meliá y Jetex y está expandiendo su presencia internacional con un nuevo campus en Arabia Saudí.
Les Roches Global Hospitality Education ha vuelto a ser elegida la segunda mejor del mundo en el QS World University Rankings by Subject 2026 en la categoría de Gestión del Hospitality y Ocio, consolidando su posición como referencia en formación hotelera y en la economía de la experiencia.
La escuela, con campus en Crans-Montana (Suiza) y Marbella, obtiene una puntuación global de 90,0 sobre 100 en la clasificación elaborada por QS, que ha evaluado 6.277 instituciones y publicado resultados de únicamente 1.912 centros en todo el mundo.
La institución logra una puntuación de 91,3 sobre 100 en reputación académica y de 94 sobre 100 en reputación entre empleadores, lo que refuerza la confianza del sector empresarial y de la comunidad académica internacional en sus programas formativos y en el talento que genera.
Les Roches registra una tasa de inserción laboral del 94%, y sus estudiantes reciben entre tres y cinco ofertas de empleo al finalizar sus estudios, apoyados por una red de más de 16.000 antiguos alumnos presentes en más de 140 países y por más de 200 visitas de reclutadores cada semestre.
Fundada en Suiza en 1954, un tercio de sus graduados crea empresas en ámbitos como el hospitality de lujo, hoteles boutique, restauración, innovación turística, tecnología, bienestar y otros sectores emergentes impulsados por la experiencia.
La escuela ofrece programas de grado, posgrado, ejecutivos y de estudios avanzados que abarcan desde el hospitality de lujo y la gestión internacional hotelera hasta el negocio del deporte, la aviación privada, las líneas de cruceros o el emprendimiento gastronómico, adaptados a las necesidades cambiantes de la industria global.
Entre las titulaciones destacan el Bachelor en Dirección de Empresas Deportivas en España y diversos másteres en gestión deportiva y de eventos, así como en gestión internacional en hospitality impartidos en sus campus de Suiza, España y Emiratos Árabes Unidos, donde continúa reforzando su presencia.
La institución desarrolla además un nuevo campus en Arabia Saudí alineado con la Visión 2030 y la Agenda de Desarrollo del Capital Humano, participando en la transformación del país en destino clave para el turismo y el hospitality de lujo en la región.
Les Roches mantiene alianzas estratégicas con la industria, entre ellas el Meliá Future Talent Program y el Programa de Gestión de Aviación Privada junto a Jetex, que facilitan el contacto directo de los estudiantes con compañías internacionales de referencia en el sector.
“Alcanzar el segundo puesto en el ranking mundial de gestión hotelera y de ocio reafirma la solidez de nuestro modelo educativo y el compromiso de nuestro cuerpo docente, nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros socios de la industria”, ha señalado Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches