De la inteligencia artificial a la salud: estos son los proyectos ganadores de las ayudas Javier Imbroda de UTAMED

Las claves nuevo Generado con IA La primera edición de las Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda de UTAMED ha seleccionado 9 proyectos ganadores. En los proyectos participan 198 investigadores de 52 universidades e instituciones, incluyendo 12 extranjeras y más de la mitad de los IP son mujeres. Las investigaciones seleccionadas abordan temáticas como inteligencia artificial, salud mental, sostenibilidad, derechos digitales y tecnologías sanitarias. El importe de las ayudas concedidas a cada proyecto varía entre 7.000 y 28.900 euros, fomentando la colaboración público-privada e internacional.

Ya se conocen los beneficiados de la primera edición de las Ayudas a proyectos de Investigación Javier Imbroda. Así lo ha dado a conocer UTAMED este martes en un acto en su sede.

Durante el mismo se han dado a conocer los proyectos seleccionados en esta primera convocatoria, en los que participan decenas de investigadores procedentes de 17 instituciones, tanto públicas como privadas.

En concreto, en esta primera convocatoria se han presentado 28 proyectos; 198 investigadores de los cuales 43 son investigadores principales (IP), 32 son PDI de UTAMED y 24 catedráticos.

Además, han participado un total de 52 universidades e instituciones entre las que se encuentran la Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la Politécnica de Valencia. También se han presentado 12 universidades e instituciones extranjeras.

Todos los investigadores responsables de los proyectos beneficiados los han presentado en este acto presidido por Paco Ávila, presidente y CEO de UTAMED y Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED.

Proyectos beneficiados

Salvador Marín-Hernández es el IPs del proyecto cuyo título es Transparencia, Sostenibilidad y desempeño empresarial: evidencia empírica de la información no financiera o información corporativa de Sostenibilidad en Andalucía. Hay cuatro universidades implicadas que son UTAMED, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Murcia y Universidad de Salamanca. Han conseguido 20.000 euros y su IP espera “no defraudar en esta convocatoria”.

María del Mar Molero y Ana Belén Barragán son las IP del proyecto que se llama Competencias socioemocionales y comunicacionales digitales como factores de riesgo y protección en la salud mental adolescente en contextos educativos (VICULA+). Las universidades implicadas son la Universidad de Almería y UTAMED. La dotación económica que les han dado asciende a los 19.000 euros.

Aspectos legales de las Deepfakes. Retos para la protección del honor, la intimidad y la propia imagen es el nombre del proyecto que se ha llevado 28.900 euros (fusionado). Las IPs de esta investigación son Alba Paños López, Marta Morillas Fernández, Lorena Pérez y Laura Sanjurjo. Trabajarán juntos las universidades de Almería, Granada, Sevilla, la peruana de Ciencias Aplicadas y UTAMED.

El cuarto proyecto que se ha beneficiado de esta convocatoria de ayudas es FORECAST: Generación de herramientas para la modelización y extrapolación de datos para la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Se ha llevado 7.034,50 euros. Su IP es Daniel Pérez Troncoso y están implicadas la Universidad de Granada, la Escuela Andaluza de Salud Pública y UTAMED.

Otros 20.000 euros se los han llevado David Sand Ricas y Rafael Martínez Gallego, IP del proyecto Evaluación e intervención pedagógicas mediante el Enfoque Basado en Restricciones (CLA): un estudio con educadores físicos y entrenadores deportivos en el que trabajan la Universidad de Lisboa, International Tennis Federation, Universidade do Algarve, UTAMED y Universitat de València.

El sexto proyecto beneficiado y que también se ha llevado 20.000 euros es Sistemas Biométricos y Estado de Derecho: entre la eficiencia institucional, la seguridad y los derechos ciudadanos desde una perspectiva político criminal (BIDEST), cuyos IP son Lorenzo Morillas Cueva y Eva Domínguez Izquierdo. Colaboran la Universidad de Granada, de Sevilla, la Audiencia Provincial de Málaga y UTAMED.

El proyecto de María del Mar Fernández Martínez, cuyo nombre es Competencias sociales, empleabilidad y resiliencia en estudiantes universitarios: un enfoque de equidad, inclusión y calidad educativa en el marco del desarrollo sostenible, ha conseguido 19.800 euros. Colaboran Universidad de Huelva, UTAMED, Universidad de Sevilla, Universidad de Almería, Instituto Politécnico de Guarda, Università de Bolonia y Università de Urbino.

Desarrollo y validación preliminar de una herramienta digital de cribado de conductas alimentarias de riesgo en población adulta con riesgo cardiometabólico es el octavo estudio que ha logrado una de las Ayudas a proyectos de investigación Javier Imbroda. Sus IP son María García Rodríguez y Guillermo Molina Recio que han conseguido 20.000 euros.

Por último, Rosa Puertas Medina es la IP del proyecto Desempeño y transformación industrial bajo restricciones ambientales en Europa que ha sido dotado de 18.000 euros. Colaboran Universitat Politècnica de València y UTAMED.

En este sentido, Paco Ávila, presidente de UTAMED, ha señalado que están "emocionados porque es la primera vez que competimos a nivel docente y somos una universidad joven". Espera multiplicar por 8 o incluso 10 las ayudas el próximo curso e incide en que se debe "potenciar la colaboración público y privada".

Asimismo, Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED, ha explicado que en los 9 proyectos beneficiados hay "una gran variedad de universidades presentadas y de tipos de investigaciones que se van a realizar". Además, ha remarcado que más de la mitad de los IP son mujeres y cerca de 80 participantes son investigadoras.