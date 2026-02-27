Confirmado por la Junta: 5.047 nuevas plazas para las oposiciones a profesor de Secundaria y FP en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha convocado 5.047 plazas para profesores de Secundaria, Música, Artes Escénicas y Formación Profesional en 66 especialidades. La mayoría de las plazas (4.406) son para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, destacando Educación Física, Formación y Orientación Laboral y Orientación Educativa. El proceso será completamente telemático y consta de fases de oposición, concurso de méritos y prácticas, valorando como novedad la competencia digital docente y aprobados desde 2012. El plazo de solicitud está abierto hasta el 18 de marzo y se mantienen medidas de conciliación como el aplazamiento de pruebas por parto y recuperación de tiempo de lactancia.

La Junta de Andalucía ya ha dado luz verde a una nueva convocatoria de oposiciones docentes que va a suponer una de las mayores ofertas de los últimos años. En total, se han convocado 5.047 plazas para profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, repartidas en 66 especialidades distintas, según ha publicado este miércoles 25 de febrero el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

De esas plazas, 5.015 son de nuevo ingreso y otras 32 corresponden al cupo de reserva de discapacidad pendiente de convocatorias anteriores.

Además, también se han convocado 120 plazas de acceso al cuerpo de Secundaria dirigidas a funcionarios del subgrupo A2, es decir, docentes que ya trabajan en otros niveles educativos y quieren promocionar.

El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el 18 de marzo, y todo el proceso se hará de forma telemática a través de la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Secundaria

La mayor parte de la oferta corresponde al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que suma 4.406 plazas, de las que 475 están reservadas para personas con discapacidad.

Las especialidades con más puestos son algunas de las más demandadas en los institutos andaluces. Por ejemplo:

-Educación Física: 503 plazas

-Formación y Orientación Laboral: 391

-Orientación Educativa: 351

-Tecnología: 304

-Matemáticas: 255

-Física y Química: 225

-Procesos de Gestión Administrativa: 201

-Sistemas y Aplicaciones Informáticos: 186

También hay plazas en otras áreas como Informática, Francés, Música, Dibujo, Sanidad, Servicios a la Comunidad o Instalaciones Electrotécnicas, entre muchas otras hasta completar 36 especialidades diferentes.

Música, Artes Escénicas y FP

En el caso del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se han convocado 201 plazas, con especialidades como Guitarra, Violín, Lenguaje Musical, Canto, Percusión o Danza.

Por su parte, el Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional contará con 440 plazas, destacando:

-Mantenimiento de Vehículos: 110 plazas

-Cocina y Pastelería: 80

-Peluquería: 40

-Soldadura: 40

-Servicios de Restauración: 40

Tres fases

El sistema selectivo será el habitual y constará de tres partes:

-Una fase de oposición, con exámenes

-Una fase de concurso, donde se valoran méritos y experiencia

-Una fase de prácticas, una vez conseguida la plaza

Como novedad, la Junta ha introducido mejoras en el baremo. Por ejemplo, se valorará haber aprobado oposiciones anteriores desde 2012 aunque no se haya conseguido plaza, una reivindicación histórica de muchos aspirantes.

También se tendrá en cuenta por primera vez la competencia digital docente, adaptada al marco educativo andaluz.

Otra de las novedades importantes es que el procedimiento será completamente telemático, desde la solicitud hasta la entrega de méritos, programación didáctica y calificaciones.

Esto permitirá agilizar un proceso en el que participarán decenas de miles de aspirantes y cientos de tribunales, además de evitar el uso de millones de documentos en papel.

Estas plazas proceden de las ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2026, y responden principalmente a la necesidad de cubrir vacantes por jubilaciones, fallecimientos o traslados.

Además, se mantienen las medidas de conciliación, como la posibilidad de aplazar pruebas por parto o recuperar el tiempo de lactancia durante los exámenes.