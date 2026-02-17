La Junta de Andalucía no descarta que el acoso a Ángela fuera por Internet: "No consta que se diera en el instituto"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado que la Junta está a la espera del informe de la Inspección Educativa para esclarecer lo ocurrido tras el suicidio de Ángela, la menor de 14 años fallecida este fin de semana en Benalmádena. Según ha señalado, hasta el momento “no constaba ninguna denuncia por parte de la familia sobre una posible situación de acoso en el centro” en el que estudiaba, el IES Benalmádena.

Castillo, que ha realizado estas declaraciones durante una visita al Conservatorio Elemental de Música América Martínez, ha trasladado las condolencias a la familia en nombre de la comunidad educativa andaluza. No obstante, ha precisado que no se descarta la hipótesis de un posible ciberacoso, al considerar que este tipo de situaciones “no se producen únicamente en los centros educativos, sino en la sociedad en general”.

La consejera de Educación ha recordado que recientemente se celebró un congreso nacional centrado en la convivencia en la era digital y ha subrayado que los centros educativos, por sí solos, no pueden abordar un fenómeno que trasciende el ámbito escolar. En este sentido, ha reiterado que, a día de hoy, no existe constancia de denuncias ni de actuaciones vinculadas a este caso dentro del instituto.

Asimismo, ha indicado que el centro tenía activados otros protocolos relacionados tanto con conductas autolíticas como con situaciones de acoso, aunque no en relación con Ángela, ya que, según ha insistido, no había conocimiento previo de ninguna circunstancia que afectara a la menor.

Castillo cree que Ángela fue “buena estudiante” ya que era delegada de su clase, y ha añadido que la Junta permanece pendiente también de las conclusiones de la investigación policial para determinar si pudieron concurrir factores externos al entorno educativo.