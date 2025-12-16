Confirmado por la Universidad de Málaga: estas son las bibliotecas que amplían su horario durante la Navidad

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga amplía el horario de varias bibliotecas durante la Navidad y el periodo de exámenes, del 22 de diciembre al 12 de febrero. Las bibliotecas con horario ampliado son la General, Ciencias, Medicina y Económicas y Empresariales, con horarios extraordinarios que incluyen apertura hasta las 2:00 en algunos casos. El acceso a estas bibliotecas requerirá reserva previa a través de la plataforma Affluences y está limitado a miembros de la comunidad universitaria con cuenta activa de la UMA. Las bibliotecas sin horario extraordinario mantendrán el acceso libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.

La Universidad de Málaga ofrecerá un horario ampliado en algunas de sus bibliotecas durante la Navidad y el periodo de exámenes, que comienza el 22 de diciembre y se prolongará hasta el 12 de febrero. El resto de bibliotecas mantienen su horario habitual.

La Biblioteca General y las Bibliotecas de Ciencias, Medicina y Ciencias Económicas y Empresariales serán las que tendrán horarios ampliados. Estos recintos permanecerán abiertos, más allá de sus horarios habituales, con carácter extraordinario.

El horario de atención al público se reduce diez minutos, en todos los casos, respecto a la hora de cierre previsto de la Biblioteca.

El acceso a las bibliotecas con horario extraordinario requiere una reserva previa a través del sistema ‘Affluences’ y será obligatoria a partir del mismo día que comienzan estos horarios en cada biblioteca, excepto en la Biblioteca de Ciencias, que será obligatoria a partir del día 17 de diciembre (inclusive).

La reserva de puestos estará limitada a los miembros de la comunidad universitaria, que deberán utilizar su cuenta de correo de la UMA y asegurarse de que está activa (entrando a ella) previamente antes de realizar la primera reserva.

En las bibliotecas que no contemplan horarios extraordinarios no será necesario reservar previamente (acceso libre hasta completar aforo).

Horarios extraordinarios

Biblioteca de Ciencias:

-22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre: de 9:00 a 21:00 horas.

-24 y 31 de diciembre: de 9:00 a 15:00 horas.

-Del 2 al 6 de enero: de 9:00 a 21:00 horas (excepto el lunes 5, que será de 9:00 a 15:00 horas).

-Del 7 de enero al 12 de febrero: de 9:00 a 2:00 horas del día siguiente.

Biblioteca General:

-Del 2 al 6 de enero: de 9:00 a 21:00 horas (excepto el lunes 5, que será de 9:00 a 15:00 horas).

-Del 7 de enero al 1 de febrero: de 9:00 a 2:00 horas del día siguiente.

Biblioteca de Económicas y Empresariales:

-Del 7 de enero al 1 de febrero: de 9:00 a 2:00 horas del día siguiente.

-Del 2 al 12 de febrero: de 9:00 a 24:00 horas.

Biblioteca de Medicina:

-Del 7 de enero al 1 de febrero: de 9:00 a 24:00 horas.