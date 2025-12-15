Confirmado por la Junta de Andalucía: esta es la ayuda de 300 euros para universitarios que puedes solicitar en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ofrece una ayuda de hasta 300 euros para estudiantes universitarios que acrediten niveles de idiomas desde B1 en adelante. La ayuda cubre total o parcialmente el coste de cursos de idiomas y tasas de exámenes oficiales necesarios para obtener certificados reconocidos. Está dirigida a estudiantes de universidades públicas andaluzas y prioriza a quienes provienen de familias con menor renta y/o han sido beneficiarios de becas generales. Cada estudiante puede solicitar hasta dos ayudas, acumulando un máximo de 600 euros si acredita varios niveles o idiomas, y la gestión se realiza a través de cada universidad.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una ayuda de hasta 300 euros dirigida al alumnado universitario para facilitar la obtención y acreditación de niveles de idiomas, especialmente a partir de B1. Esta medida se integra en el paquete de becas y ayudas que la comunidad destina al estudiantado andaluz con el objetivo de mejorar su empleabilidad y cumplir las exigencias lingüísticas que muchas titulaciones y ofertas laborales requieren.​

Esta ayuda de 300 euros está pensada para cubrir, total o parcialmente, el coste de cursos de formación en idiomas y las tasas de exámenes oficiales necesarios para acreditar un determinado nivel según el Marco Común Europeo de Referencia (B1, B2, C1, etc.).

En la práctica, permite al estudiante recuperar lo que ha invertido en la matrícula del centro de idiomas universitario o en un examen oficial reconocido, siempre hasta el límite marcado en la convocatoria. La cuantía máxima por concesión es de 300 euros por idioma o nivel, aunque nunca se supera el gasto real justificado mediante facturas o recibos de matrícula y tasas.

Los destinatarios son estudiantes matriculados en universidades públicas andaluzas en estudios oficiales de Grado, y en algunas convocatorias también se incluyen otros estudios superiores, siempre vinculados a un curso académico concreto.

Para acceder a la ayuda suele exigirse cumplir ciertos requisitos económicos, priorizando a quienes proceden de familias con menor renta, y en muchos casos se valora positivamente haber sido beneficiario de becas generales del Ministerio de Educación en el curso actual o anterior.

En cuanto a los niveles e idiomas, el programa se orienta primero a garantizar que el estudiantado obtenga el nivel mínimo que se exige para graduarse, que en numerosas titulaciones es un B1 en una lengua extranjera.

Una vez cubierto este objetivo prioritario, las convocatorias pueden contemplar ayudas para niveles superiores (B2, C1 o C2) o para un segundo idioma a partir de B1, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

En total, un mismo estudiante suele poder beneficiarse de hasta dos ayudas, lo que en la práctica puede suponer un apoyo acumulado de unos 600 euros si combina, por ejemplo, un B1 y un B2 o dos idiomas distintos.​

La tramitación de la ayuda no se realiza de forma centralizada en la Junta, sino a través de cada universidad pública andaluza, generalmente mediante sus servicios de becas o sus centros de idiomas. El procedimiento habitual consiste en presentar una solicitud en línea por el portal del estudiante o registro electrónico, adjuntando la documentación que justifique el gasto (matrícula del curso o examen) y, según el caso, el certificado de idioma obtenido, dentro de los plazos fijados para cada convocatoria.