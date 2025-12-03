Lápices que se convierten en plantas: así es el proyecto piloto de un colegio malagueño para cuidar el medio ambiente

El Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha un proyecto pionero en España para enseñar a niños y niñas de Educación Infantil a reducir los residuos electrónicos y adoptar hábitos sostenibles de una manera muy peculiar: usando lápices que se convierten en plantas.

La iniciativa se enmarca en la Semana Europea de la Reducción de Residuos 2025 y combina educación ambiental, creatividad y aprendizaje activo, con un proceso de reflexión sobre el impacto de la tecnología y la importancia de dar una “segunda vida” a los objetos cotidianos.

Se realiza en colaboración con la firma SproutWorld, la empresa creadora de lápices plantables. Así, se permite que cada niño cultive su propio lápiz, que contiene una semilla.

Plantado boca abajo, este lápiz se transforma en planta, creando un pequeño "bosque de Infantil" dentro del aula. El proyecto combina varias actividades diseñadas para enseñar jugando:

Lectura del cuento “El lápiz que no tenía miedo a los cables”, que introduce a los niños en el impacto de los residuos electrónicos.

Mural colectivo “Un futuro que florece”, donde los niños plasman su visión de un mundo más sostenible.

Taller práctico “De lápiz a planta”, en el que cada alumno planta su lápiz y sigue su crecimiento.

Este colegio trabaja en diversas líneas de acción pedagógica -contempladas en el Plan de Centro- para concienciar a su comunidad educativa sobre el impacto humano en el equilibrio de los ecosistemas y la importancia de emprender prácticas y hábitos de vida que redunden en beneficio del planeta.

Según Adelaida Garrido De los Santos, jefa de estudios de Infantil, el objetivo es que los niños comprendan que cada elección cuenta y que incluso los objetos más simples pueden convertirse en vida. "Fomentar prácticas sostenibles desde la infancia es uno de los pilares de nuestro centro, y este proyecto permite trabajar la conciencia ambiental de manera práctica y divertida", añade.

"Estamos muy contentos de ser el primer centro educativo de España que lleva a cabo este pilotaje en el marco de la Semana Europea de la Reducción de Residuos", detalla la jefa de estudios.

Por su parte, Michael Stausholm, CEO de SproutWorld, asegura que es "un orgullo colaborar con una escuela tan innovadora en un proyecto que demuestra cómo la educación y la sostenibilidad pueden florecer juntas".