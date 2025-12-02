Así es el presupuesto de la UMA para 2026: alcanzará los 342 millones en un contexto de ajuste y deuda

La Universidad de Málaga afronta la elaboración de su presupuesto para 2026 en un contexto económico "complejo", debido a un remanente de tesorería negativo, una elevada deuda con constructoras y la necesidad de un préstamo de 48,5 millones de euros de la Junta de Andalucía para finalizar importantes infraestructuras.

Este préstamo exige a la universidad un estricto plan de ajuste entre 2025 y 2027, con el compromiso de eliminar su déficit y asegurar la devolución del dinero a partir de 2028, mientras continúa reclamando una financiación autonómica "más justa" para igualarse al resto de las universidades públicas andaluzas.

Así se detalla en el documento de directrices generales para el presupuesto, aprobado el pasado mes de noviembre en el Consejo de Gobierno de la UMA y consultado por este periódico.

Según el documento, la previsión central para 2026 es que el presupuesto de la Universidad de Málaga alcance unos 342,5 millones de euros de ingresos totales. Dentro de esa cifra, alrededor de 248,8 millones procederían del modelo de financiación de la Junta de Andalucía y el resto se completaría con tasas, proyectos, transferencias específicas y las nuevas concesiones y alquileres previstos en el plan de ajuste.​

El plan de ajuste 2025‑2027 combina nuevas fuentes de ingreso con una intensa contención del gasto. Por el lado de los ingresos, la UMA prevé obtener más de 14 millones de euros en el periodo 2025‑2027 mediante concesiones y alquileres: 7.800.000 euros procedentes de la nueva residencia de estudiantes (2.600.000 euros adelantados cada año) y 1.000.000 euros por la explotación de la finca La Máquina Grande.

Asimismo, se prevé ingresar 300.000 euros por el edificio de El Palo, 3.400.000 euros por el nuevo Paraninfo, 700.000 euros por el Centro de Alto Rendimiento, 250.000 euros por las instalaciones de Martiricos y 152.400 euros de otras actuaciones menores.

A estas cifras se suman las transferencias del modelo de financiación andaluz, que para 2026 se estiman en 248.777.946 euros, un 4,5% más que en 2025 (10.728.629 euros adicionales).

"Déficit estructural"

Las cifras de 2023 y 2024 muestran una mejora, aunque insuficiente. El resultado presupuestario pasó de un saldo negativo de -457.785 euros en 2023 a un superávit de 28.557.412 euros en 2024, mientras que el resultado presupuestario ajustado redujo su déficit de -26.991.321 a -14.351.224 euros en ese mismo periodo.

Sin embargo, el remanente de tesorería no afectado empeoró, pasando de -27.209.005 euros a -34.433.574 euros, lo que confirma que la universidad sigue arrastrando un "déficit estructural" que debe corregirse en los próximos ejercicios.​​

En el lado del gasto, el ajuste es aún más intenso. Entre 2025 y 2027 se calculan ahorros de 23.855.654 euros en personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) gracias a tasas de reposición reducidas (15% para el PDI en 2025‑2026 y 20% en 2027; 30% para PTGAS los tres años) y a la no cobertura de todas las jubilaciones.

El efecto del Plan de Ordenación Docente 2024‑2025 añade un ahorro de 5.806.582 euros en el trienio, al reducir necesidades de contratación (16 ayudantes doctores frente a los 57 que habrían sido necesarios sin cambios) y ajustar cargas docentes.

Además, se programan recortes por 1.500.000 euros en contratos y suministros (500.000 euros al año), 300.000 euros en viajes, dietas y reuniones, 1.200.000 euros en ayudas de planes propios y 3.000.000 euros en ahorro energético acumulado, sumando un total de 32.662.236 euros de reducción de gasto en tres años.

"Infrafinanciación"​

Pese a estos esfuerzos, la UMA asegura que su "infrafinaciación" sigue siendo "estructural". Entre 2015 y 2025 el déficit anual de financiación por estudiante respecto a la media andaluza ha oscilado entre 8,50 y 24,82 millones de euros, con un déficit provisional de 16,84 millones en 2025 y un acumulado de 217,76 millones en ese periodo.

En 2025, la financiación media por estudiante se sitúa en 6.848 euros, y la UMA ocupa la tercera posición por la cola, muy lejos de la universidad mejor financiada: si Málaga recibiera la misma financiación por estudiante que Córdoba, su presupuesto de 2025 sería 47,8 millones de euros superior, según se detalla en el documento.

Esa brecha hace que, con ingresos provisionales de 234,9 millones de euros vinculados al modelo de financiación, prácticamente todo se consuma en los gastos de personal, estimados en 233 millones de euros, dejando un margen mínimo para gastos corrientes e inversiones.​

De cara a 2026, las previsiones de la Junta de Andalucía asignan a la UMA costes autorizados de personal por 223.284.115 euros, cifra que podría aumentar hasta unos 227,7 millones si se aplica una subida salarial del 2% al personal público, y que representa alrededor del 13,84% del total para las universidades públicas andaluzas.