Los estudiantes de la UMA comienzan un paro académico de 5 días en protesta por la "infrafinanciación"

Los estudiantes de la Universidad de Málaga comienzan este lunes un parón académico en protesta por la "infrafinanciación" de la institución. Esta movilización ha sido convocada por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (CEUMA), que la aprobó por mayoría absoluta el pasado 29 de octubre y ya ha sido confirmada por el rector, Teodomiro López.

Este paro académico general se extenderá hasta el 5 de diciembre motivado por el "creciente descontento" de la comunidad universitaria, según explica a este periódico el presidente de CEUMA, Javier Alejandro Borrego, y destaca que el detonante principal ha sido la reducción de tutores de prácticas y la necesidad de que algunas facultades adopten "medidas excepcionales" para poder mantener la docencia.

Asimismo, critica "el deterioro de infraestructuras que llevan tiempo sin repararse y el desentendimiento de la Junta de Andalucía respecto a los consejos de estudiantes en la gestión de la nueva Ley Universitaria Pública de Andalucía (LUPA)".

Borrego señala que no se han cumplido las reivindicaciones más importantes y que el proceso se ha llevado de manera "opaca" hacia el estudiantado.

Tras el anuncio del paro, la Consejería de Universidades convocó una reunión con los representantes estudiantiles. Sin embargo, según Borrego, el encuentro no ha derivado "en compromisos nuevos" en materia de financiación ni en cambios sobre los puntos más conflictivos de la LUPA.

En cuanto a las movilizaciones previstas, CEUMA ha convocado una concentración el 1 de diciembre a las 11:00 horas frente a la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga.

Además, se organizarán asambleas y otras actividades durante la semana de parón, incluidas algunas acciones promovidas por otros colectivos, como la concentración convocada por CCOO el día 3.

Reglamento

La pasada semana, la UMA publicó un comunicado en el que detallaba las normas a seguir durante esta convocatoria de parón, en base al Reglamento 4/2022, de 20 de diciembre.

Así, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 5 de diciembre, la actividad docente no quedará suspendida, "pero la inasistencia del estudiantado no podrá ser considerada en ningún caso como un elemento negativo en su evaluación".

Quienes decidan secundar el paro tendrán derecho a recibir posteriormente la información correspondiente a las actividades docentes realizadas en su ausencia.

A su vez, la institución recuerda que el alumnado que prefiera asistir a clase debe poder continuar con normalidad, garantizando el respeto tanto a quienes participan en la protesta como a quienes optan por no hacerlo.