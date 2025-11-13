Inauguran la Universidad Europea de Andalucía en Málaga: "Esperamos tener 5.000 alumnos en cinco años"

El momento del corte de la cinta para inaugurar la Universidad Europea de Andalucía.

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Europea de Andalucía ha sido inaugurada oficialmente en Málaga, con un acto institucional y la entrega de atributos a su nuevo rector, Daniel Hormigo. El campus cuenta con 27.000 metros cuadrados en el corazón de Teatinos y comenzó el curso con 550 estudiantes, esperando alcanzar los 5.000 alumnos en cinco años. El 40% del alumnado actual es extranjero, destacándose la apuesta de la universidad por la internacionalización, el talento, la investigación y la igualdad de oportunidades. El evento reunió a más de 200 representantes políticos, sociales, económicos y universitarios, y subrayó la importancia de la colaboración entre universidades públicas y privadas.

La Universidad Europea de Andalucía, situada en Málaga, ya está, oficialmente, inaugurada. Aunque arrancó las clases a principios de octubre, sus gestores querían hacer un gran acto institucional en el que, además, se produjera la entrega de atributos a su nuevo rector, Daniel Hormigo.

Ese acto ha tenido lugar este jueves ante más de 200 representantes de la vida política, social y económica malagueña. También de la universitaria, pero solo de la privada, incluyendo a los rectores de la Alfonso X y Utamed que han abierto también campus en Málaga este año.

El acto comenzó con un corte de cinta a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente; el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras; y el propio rector Daniel Hormigo.

Momento de entrega de atributos al nuevo rector Daniel Hormigo.

Posteriormente se ha producido el evento solemne en el auditorio de la flamante universidad, cuyo campus tiene 27.000 metros cuadrados en pleno corazón de Teatinos.

“Hoy no solo inauguramos una universidad, sino que damos vida a un proyecto moderno, conectado con la ciudad y centrado en sus estudiantes, verdadero motivo de nuestra existencia", ha señalado Hormigo en su discurso.

De la Fuente, por su parte, ha subrayado que "nuestro compromiso con Málaga es absoluto" y ha asegurado que eligieron la capital malagueña para crear su nuevo campus "por su forma de hacer, ya que ha hecho de la tecnología cultura".

La presidenta de la Universidad Europea ha desgranado que parten con 550 estudiantes y "esperamos tener 5.000 en cinco años". También ha puesto en valor la apuesta de esta institución educativa por el talento, la investigación y la igualdad de oportunidades.

No puede haber acto de inauguración académica sin lección magistral y esta ha sido impartida por el presidente de Innova IRV y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga Ezequiel Navarro, que ha hecho un análisis sobre la situación mundial de la innovación y, en especial, el papel de China.

El secretario general de Universidades, Ramón Herrera de las Heras, ha hecho hincapié en la “importancia de la colaboración pública y privada”.

De la Torre ha sido el encargado de clausurar el acto. Ha pedido que las universidades públicas y privadas "sumen esfuerzos" y ha valorado positivamente que el 40% del alumnado que está en la Universidad Europea de Andalucía sea extranjero.