El mapa internacional de la Universidad de Málaga: estos son los países que aportan más estudiantes de nuevo ingreso

Cada curso académico, la Universidad de Málaga atrae a estudiantes internacionales en sus diferentes programas y convenios con instituciones de todo el mundo, para pasar un curso o un semestre en la provincia. A estos proyectos se les suman los alumnos de nuevo ingreso procedentes de otros países, que deciden trasladarse a la ciudad durante varios años para matricularse en los diferentes grados y másteres.

¿Cuáles son las nacionalidades que más se repiten entre los nuevos alumnos matriculados en la UMA? Los datos están reflejados en el Portal de Transparencia de la institución, que engloba un análisis de los estudiantes desde el curso 2017/18 hasta el curso 2023/2024.

Según los datos más recientes, la Universidad de Málaga ha contado con una importante presencia internacional en su alumnado de nuevo ingreso. El país con mayor número de estudiantes extranjeros es Marruecos, sumando un total de 158 estudiantes en el 23/24, seguido por Colombia con 115 estudiantes. Italia destaca también con 74 alumnos matriculados.

Otros países con una presencia significativa son Venezuela y China, ambos con 43 estudiantes cada uno, mientras que Rumanía aporta 42 nuevos alumnos. Perú y Argentina también forman parte de este grupo destacado, con 35 y 57 estudiantes respectivamente. Alemania cuenta con 28 estudiantes y Ucrania y México, empatados, suman 26 cada uno.

La lista de los veinte países con más estudiantes de nuevo ingreso se completa con Portugal (12), Francia (15), Brasil (16), Bulgaria (16), Polonia (12), Paraguay (7), India (14), Bolivia (8) y Ecuador (29).

En los últimos cursos, Marruecos siempre ha liderado la lista, pasando de 155 estudiantes en 2019-20 a 170 en 2020-21, 154 en 2021-22, 143 en 2022-23 y alcanzando 158 en 2023-24. Italia también ha mantenido cifras altas: 74 en 2019-20, 70 en 2020-21, 65 en 2021-22, 86 en 2022-23 y 74 en 2023-24.

El aumento de la nacionalidad colombiana es significativo: en los últimos años, los estudiantes de nuevo ingreso en la UMA procedentes de este país han crecido de 58 en 2020-21, 66 en 2021-22, 95 en 2022-23 y 115 en 2023-24.

Programas internacionales

Además de los que apuestan por estudiar en la UMA durante varios cursos, la institución recibe cada año a alumnos de todo el mundo a través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales.

En este curso 2025-26, está previsto que lleguen a la UMA un total de 1.734 estudiantes, sumando el primer y el segundo semestre.

Los alumnos proceden de 61 nacionalidades. La mayoría de los que optan por realizar su intercambio internacional en la UMA proceden de Europa. Según los datos de la UMA, destaca especialmente la presencia de Italia, con 362 estudiantes, que un año más consolida su posición como el país con mayor número de participantes en los programas de movilidad.

Le sigue Alemania, con 197 estudiantes, y Francia, con 131. También sobresale la participación de Polonia, con 114 estudiantes, que se ha convertido en los últimos años en uno de los socios más activos en materia de movilidad estudiantil.

Asimismo, la UMA acogerá a estudiantes procedentes del Reino Unido (63) y de México (63). La dimensión global del programa se amplía con la presencia de Corea del Sur, que aporta 60 estudiantes. A ello se suma la llegada de Chile (39 estudiantes), Argentina (31) y Colombia (28).