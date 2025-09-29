David, el maestro malagueño que lleva el andaluz a las aulas de Vietnam: "Es un orgullo enseñar mi tierra al mundo"

Tiene 33 años, se llamaDavid y es de Torre del Mar, aunque lleva ya unos cuantos años lejos de los espetos de sardinas y el Cartojal. Su rutina se resume en pasar horas en el aula, rodeado de pequeños asiáticos a los que enseña inglés, pero también términos como “no ni ná” o “illo”. Porque sí, siempre que puede, también imparte la forma de vivir que caracteriza a Andalucía a sus niños de Vietnam. Hace unos días, este maestro de infantil subió un vídeo enseñando a su alumnado algo de andaluz y sus visualizaciones y seguidores no paran de crecer casi por minuto.

Su historia arranca en la Universidad de Valladolid, donde se graduó en Magisterio. De allí le surgió una beca en Estados Unidos para enseñar español, después un trabajo en Tailandia como tutor personal y, finalmente, un giro vital que lo llevó a Vietnam con poco dinero pero mucha determinación: “Me vine con mi maleta y unos ahorros. Sabía que podía encontrar trabajo y así fue. Seis años después, aquí sigo”.

Aunque su labor principal es enseñar inglés, David ha encontrado una forma única de transmitir identidad: “Siempre incluyo palabras en español. Les digo: en inglés es hello, en vietnamita xin chào y en español hola. Y de ahí paso a explicarles que en mi tierra decimos illooooo. Los niños alucinan, creo que illo es la que más les gusta”.

Esa diversidad cultural, dice, es una de las lecciones más valiosas: “Entienden que hay personas diferentes, que hablan de otra manera, pero que al final somos iguales. Eso abre su mente y les ayuda a respetar”.

En Vietnam, le sorprende la apuesta de las familias por la educación: “Aunque sea un país en desarrollo, aquí hay colegios donde los niños salen bilingües. Los padres invierten desde pequeños en que aprendan idiomas. Eso me parece admirable”.

David no esconde su malagueñismo y su gracia andaluza. “Me siento tan orgulloso de ser andaluz… cuanto más viajo y más culturas conozco, más amo mi tierra. Poder enseñar que en Andalucía hay otra forma de vivir, con música, con alegría, con esa manera de hablar, me parece maravilloso”.

Y confiesa que le gusta romper estereotipos: “Quizás no es común imaginar a un andaluz hablando inglés perfectamente y trabajando en Asia. Pero los hay, no soy el único. Si mi ejemplo ayuda a cambiar esa visión antigua, me alegro”.

En sus clases, los niños vietnamitas ya conocen expresiones malagueñas que comparan con sus formas coloquiales de llamar a la gente. “Eso nos une. Ellos también dicen ‘hermano’, ‘primo’, y lo hacen desde el cariño. Es muy parecido a nosotros”, cuenta divertido.

Si pudiera llevar a sus alumnos a Málaga, lo tiene claro: “No sería solo la comida o los monumentos. Les enseñaría el cielo azul, limpio, que aquí no existe por la contaminación. También la tranquilidad de las calles, los castillos y la historia andaluza. Para ellos sería como un cuento”.

Hace apenas mes y medio decidió empezar a subir vídeos desde el cole en redes sociales, animado por sus amigos. Lo que no esperaba era que su forma de enseñar andaluz en Vietnam se hiciera viral. “Un día me acosté en Vietnam y al despertar tenía 300.000 visualizaciones. Fue increíble. Mi madre me llamó asustada y mis amigos no se lo creían. He recibido miles de mensajes bonitos. Ha sido un chute de energía positiva”, declara.

Aunque reconoce que en redes hay mucho “hate”, su experiencia ha sido justo la contraria: “Solo tengo palabras de agradecimiento”, añade.

David, en su Málaga. Cedida

Pese a que disfruta de su vida en Asia, David no descarta volver: “Soy feliz, pero me gustaría en un futuro regresar a España y montar algo relacionado con la enseñanza de idiomas. Mi sueño es sencillo: seguir trabajando con niños, ayudarles a crecer y a ser bilingües. Eso le da sentido a mi vida”.

De momento, su maleta seguirá en Vietnam, donde en cada clase sigue tendiendo puentes que sobrepasan todas las fronteras que su país natal con el de residencia y nuestras culturas, eso sí, con el andaluz siempre como mejor pasaporte.