Luz verde a dos nuevos programas de doctorado en la UMA: suma ya 29 estudios de posgrado

La Universidad de Málaga incorporará a su catálogo dos nuevos estudios de posgrado tras recibir informes favorables por parte del Consejo de Universidades. Se trata de dos programas de doctorado que en un primer momento habían sido denegados, según han indicado.

Tras la revisión de las alegaciones presentadas y la posterior emisión de informes favorables por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), ambos programas han quedado verificados positivamente, lo que garantiza su incorporación al catálogo oficial de títulos de doctorado de la Universidad de Málaga.

Se trata del Doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo y el Doctorado en Arquitectura, este último desarrollado de manera conjunta por las universidades de Granada, Málaga y Sevilla.

En su sesión celebrada el 9 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente del Consejo de Universidades resolvió estimar las reclamaciones presentadas contra las decisiones que inicialmente habían denegado la verificación de estos estudios.

La decisión del Consejo de Universidades supone un "paso decisivo" para ampliar la oferta de posgrado en la Universidad de Málaga, que ya suma 29 programas de doctorado, distribuidos entre todas las ramas del conocimiento.

Estos programas ofrecen una formación en investigación de carácter especializado e interdisciplinar, con el objetivo de impulsar el avance científico y fomentar la transferencia de conocimiento, contribuyendo así a dar respuesta a los grandes retos de la sociedad.