La falta de plazas en el comedor o de recursos en educación especial: las preocupaciones de las familias en la vuelta al cole

A 9 de septiembre, la estampa se repite en los hogares malagueños: los críos preparan las mochilas y uniformes y en la cabeza de sus padres aparecen nuevas preocupaciones de cara al próximo curso. Pilar Triguero, portavoz de la Federación de AMPAs (Fdapa) de Málaga, trabaja a destajo codo con codo con los padres y madres en estos días previos para conocer cuáles son sus principales inquietudes y ayudarles en todo lo necesario antes de que sus hijos vuelvan a las clases.

El aula matinal ayuda a miles de malagueños cuando la rutina vuelve para lograr encajar cada pieza del puzle en su frenética jornada laboral. El despertador suena muy temprano, lo que imposibilita llevar a los pequeños a la escuela a la hora habitual y se apoyan en este servicio para poder organizarse.

En este sentido, explica Triguero, no tienen motivo por el que preocuparse. Las plazas están garantizadas en Málaga siempre que las familias hayan solicitado en plazo la correspondiente bonificación.

La portavoz subraya que no ha habido cambios respecto a años anteriores respecto al aula matinal, ni en la organización ni en la oferta del servicio. Además, confirma una noticia que gustará a los usuarios que llegan algo apretados a final de meses: los precios se han congelado, todo un alivio para miles de familias.

Para los padres y madres que trabajan hasta tarde, las actividades extraescolares también son una bomba de oxígeno en el día a día. De la misma forma, Triguero asegura que en Málaga todos los centros cuentan con plazas suficientes y funcionarán con normalidad, eso sí, a partir del 1 de octubre, lo que obligará a muchas familias a buscar alternativas de conciliación durante septiembre.

No queda atrás tampoco el tema del comedor, una de las aristas que más suele preocupar a las familias. Triguero explica que a pesar de que Málaga es una provincia en expansión, existen suficientes plazas ofertadas. En el caso de que la demanda de plazas supere el número de las ofrecidas, hay una serie de requisitos que se deben cumplir para acceder a ellas: que ambos padres estén empleados, si es familia monoparental que el padre o madre trabaje y que el horario laboral coincida con el del comedor.

Lo que más echan en falta los padres y madres de Málaga en cuanto al comedor es la comida in situ. Así lo confirma Triguero, quien asegura que son muchos los centros que todavía cuentan con un sistema de catering en línea fría. "Algunas empresas no cuentan ni con la calidad ni con la garantía suficientes", lamenta.

Las empresas se ciñen al plan Evacole (Plan de evaluación de la oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía), pero "el sabor y el aspecto de la comida varía mucho entre unos y otros", según la portavoz, que cree que estos detalles son tan importantes como "la calidad, la cantidad de nutrientes y las condiciones organolépticas".

Profesores sombra

A las familias con hijos con necesidades especiales les preocupa principalmente no poder costear un profesor sombra, "una figura desarrollada por voluntarios pagada íntegramente por las familias que se lo pueden permitir y en los centros que han autorizado tenerla".

Para Triguero, este aspecto "debería ser un recurso de la Administración, no ser un signo más de discriminación" y añade que la Junta de Andalucía solo ha firmado un convenio con la Federación Andaluza de Autismo.

Sin embargo, el problema de los recursos en educación especial persiste. La portavoz destaca que por más que crezcan, nunca serán suficientes y es que "el alumnado con mayores necesidades educativas requiere más recursos".

Aunque ha aumentado el número de profesores de pedagogía terapéutica, de maestros de audición y lenguaje, y de orientadores, para las familias sigue siendo insuficiente, recalca Triguero.

Además, a esto hay que sumarle la cuestión en torno a la figura de los PTIS (Personal Técnico de Integración Social), el personal que atiende a niños y niñas con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) en centros escolares, facilitando su inclusión social y desarrollo de habilidades básicas y educativas.

En este sentido, la problemática reside en que el aumento de la cantidad de alumnado con necesidades educativas especiales da lugar a que resulte cada vez "más complicado" conseguir personal docente de refuerzo.

Triguero insiste en que los principales reclamos de las familias engloban la necesidad de refuerzos educativos, apoyos y especialistas a niños y niñas con necesidades específicas porque "tienen los mismos derechos que el resto".

Las bajas

Las bajas de profesorado fijo y el tiempo para encontrar sustituto también angustian a algunos padres, que han visto cómo otros cursos sus hijos han pasado semanas sin dar una asignatura. "La Consejería tiene que tener la rapidez suficiente en cubrir todas las necesidades que tenga el alumnado de NEAE", apunta Triguero, "y en cubrir una baja de un docente", añade.

Desde la Fdapa de Málaga entienden que los centros lanzan la oferta de sustitución a toda Andalucía y que los posibles interesados tienen la opción de rechazarla. Pero, "tardan bastante en sustituir la baja, estamos hablando de una disminución de la calidad educativa de ese alumnado".

La portavoz asevera que la obligación de la Administración entonces es garantizar que "no se pierdan horas del calendario lectivo", de forma que han de buscar sistemas de sustitución ágiles y prever el reemplazo de las bajas previstas con una duración superior a tres días. "Lo máximo que pueden tardar en cubrir una baja tiene que ser 48 horas", aclara.

"Democracia escolar"

"Nuestros centros educativos tienen que aprender democracia escolar", dice Triguero, que con el término democracia se refiere a que los consejos escolares han de ser tal y como dice la ley: "órganos de gestión y control de toda la comunidad educativa. Así, explica que es necesario quitarles a muchos docentes cierta carga burocrática que les impide centrarse en otras cosas.

La portavoz llama a la calma a las familias, a las que asegura que los días 10 y 15 de septiembre los docentes recibirán a los alumnos con normalidad. Asegura que surgirán problemas, como en cualquier arranque de curso, "pero que las escuelas funcionan gracias a los magníficos profesionales, que es algo que las familias tienen que tener muy claro".

Así, invita a las familias que en caso de tener alguna queja recurran a las AMPAs, porque "la educación es cosa de todos" y de nada sirve quedarse en la puerta del centro escolar "comentando lo que no va bien". Juntos, siempre se es más fuerte.