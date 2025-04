Un centro privado de Marbella impartirá títulos de una universidad londinense: matrícula de 18.900 euros

Un centro privado de Marbella podrá impartir seis títulos universitarios de la University of West London, en Reino Unido. La Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha dado luz verde a este proyecto, que incluirá tres nuevos grados y tres posgrados.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el lunes una Resolución de 10 de abril de la Secretaría General de Universidades para esa autorización al Marbella International Studies Center, de poder ofrecer enseñanzas universitarias de la mencionada universidad londinense "en virtud del Convenio de Adscripción (Acuerdo Académico Internacional) suscrito entre ambas entidades". El texto lleva la rúbrica de su titular, Ramón Herrera.

Las titulaciones se reparten entre tres grados (BA (Hons) International Business Management; BA (Hons) Politics and International Relations; y BA (Hons) Marketing and Social Media), además de otros tres de posgrados (MA International Relations; MSc International Business Management; y Masters in Business Administration).

El precio de las matrículas de estos estudios oscila entre los 18.900 euros por cada curso de las titulaciones de grado y los 19.900 euros por cada curso de la formación de posgrado, según precisa la web de esta entidad privada asentada en Marbella y que se encuentra en la Finca El Pinillo.

La autorización de la Consejería de Universidad precisa que "en caso de cese de la actividad, MISC deberá mantener los estudios autorizados por un periodo mínimo que permita su finalización a los alumnos que los hayan iniciado", propósito que vincula a "un rendimiento académico ordinario y/o suficiente".

Seguidamente el Gobierno andaluz requiere a este centro privado para que le pida "autorización para realizar cualquier cambio en las circunstancias y condiciones esenciales" de su resolución, con la advertencia de que incumplirlas "dará lugar a la incoación del expediente de revocación de autorización".

Normas y obligaciones

Anuncia la Consejería que "inspeccionará el cumplimiento" por el centro de las normas y "las obligaciones que asume con la presente autorización" y recuerda en este sentido que el centro "colaborará en las tareas de inspección", lo que supone "facilitar la documentación y el acceso a sus instalaciones" cuando se le requiera.

Contra la resolución cabe recurso de alzada que se debe interponer "ante el consejero de Universidad, Investigación e Innovación", José Carlos Gómez Villamandos.

La Secretaría General de Universidades explica que ha evaluado aspectos como que este centro "acredita tener personalidad jurídica diferenciada" después de haber aportado "sus escrituras de constitución y posteriores modificaciones, debidamente actualizadas, así como de sus estatutos sociales".

"Adicionalmente, MISC acredita en su documentación que cuenta con espacios, instalaciones, laboratorios, instrumental y recursos suficientes para desarrollar su actividad académica e investigadora que requerirán sus titulaciones", precisa la resolución del Gobierno andaluz sobre este centro.