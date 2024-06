Ana Rueda, la joven con la mejor nota de la Selectividad 2024 en Málaga: quiere ser ginecóloga

Ana Rueda, estudiante del CDP San Francisco de Asís de Fuengirola, ha sido la mejor nota de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad 2024 (PEvAU) de toda la provincia. Al 10 que ha sacado en su paso por los dos años de Bachillerato, ahora suma otro 10 en la fase de Selectividad, lo que la ha llevado a conseguir un 14 como resultado final y a abrirse las puertas a cualquier carrera universitaria. Pero ella lo tiene claro: quiere estudiar Medicina y especializarse en Ginecología.

Aunque miles de preuniversitarios se han levantado nerviosos esta mañana para consultar en la plataforma web la nota que han sacado en sus exámenes de Selectividad, en el caso de Ana, la sorpresa se la llevó anoche. Un trabajador de la Universidad de Málaga la llamó a última hora de este miércoles para contarle que había sido la mejor nota de toda la provincia. No daba crédito.

"Fue muy emotivo, yo llorando, pero mis padres también. No nos lo creíamos", cuenta Ana a EL ESPAÑOL de Málaga. Rueda salió "muy contenta" de los exámenes y "muy segura de lo que había hecho". "Sin embargo yo creía que iba a tener algún fallo tonto, como cualquiera, lo típico, pero cuando me enteré de que saqué el 14 no me lo podía creer, me quedé flipando. Es lo típico que jamás piensas que te vaya a pasar a ti", reconoce la joven, aún emocionada y casi sin voz de la noche de emociones que ha vivido.

En cuanto a las materias, aunque su rama es la científica, del examen que más convencida salió fue del de Historia de España. Sabía que le había salido muy bien. En el caso de Lengua e Inglés, salió "un pelín" más dudosa. "Tenía alguna duda de si lo había hecho todo lo bien que podía. Pero la verdad es que lo pensé todo muy bien, los repasé mucho", dice.

Para Ana, la preparación de la Selectividad no tiene ningún secreto especial, más allá de "hincar mucho los codos" y trabajar mucho en Bachillerato. "En dos semanas no te da tiempo a llevarlo todo perfecto, o al menos todo lo bien que te gustaría llevarlo, por eso es esencial tener una buena media", asegura. En su caso, dedicaba la mañana a las asignaturas con más teoría y por las tardes acudía a una academia para trabajar Química y Matemáticas. "Yo soy de las que necesitaba echar muchas horas, una 'hincacodos'", confiesa.

"También es fundamental hacer descansos, quedaba con mis amigas y veía películas con mis padres. Celebré el cumple de una amiga, de hecho, en los días de estudio", cuenta la joven, que cree que en el equilibrio está la clave del éxito.

Rueda lleva en el colegio San Francisco de Asís desde que tenía un año. "Yo soy de Fuengirola desde pequeñita", dice con una sonrisa. En el centro, a lo largo de la mañana, se vivirá una auténtica algarabía para celebrar los magníficos resultados de Ana. "Luego iré a visitarlos, ayer hablé con ellos, con el director, la coordinadora, profesores que me han dado clases otros años... Y estaban muy contentos y emocionados", apostilla.

Aunque Rueda podría estudiar cualquier carrera, está convencida de querer entrar a Medicina. Desde que cursaba cuarto de la ESO, tiene claro que ese tenía que ser su camino porque quería "hacer algo que sirviera a los demás, que ayudara a la gente". "Y qué mejor manera de hacer que contribuyendo al cuidado de su salud, siempre tan importante. Aunque no he tenido la vocación desde pequeña, Medicina se acomodaba a mis ideas y tuve claro desde el inicio que tenía que ir a por todas; quiero escoger la especialidad de Ginecología, aunque quizá a lo largo de la carrera veo otras ramas que me llamen la atención, pero de momento me quedo con eso", sostiene.

Respecto a las celebraciones a lo largo del verano, que está a la vuelta de la esquina, como ya tiene cumplidos los 18 años, piensa disfrutar de San Juan por todo lo alto y de un precioso viaje con sus amigas a Conil de la Frontera, en Cádiz, donde tratará de descansar y asimilar todo lo que ha conseguido con su esfuerzo y trabajo.