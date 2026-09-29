La Semana Santa de Málaga será más cara en 2027: sube un 8% el precio de los abonos de las sillas

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LO ESENCIAL Las claves La Agrupación de Cofradías de Málaga subirá un 8% el precio de los abonos de las sillas para la Semana Santa de 2027. El incremento se justifica por el aumento de los costes de organización, producción, montaje y servicios relacionados con el evento. En 2026, los abonos más caros eran los palcos en Molina Lario (980 euros para seis personas) y las sillas normales variaban entre 164 y 83 euros según ubicación.

La Semana Santa de Málaga del próximo año va a ser más cara.

La Agrupación de Cofradías ha anunciado esta tarde que subirá un 8% el precio de los abonos de las sillas para la Semana Santa de 2027, que tendrá lugar del 21 al 28 de marzo.

La Agrupación señala que este año no había habido ningún incremento y justifica el aumento del precio en el "incremento generalizado de los costes que afectan directamente a la organización y desarrollo de la Semana Santa, especialmente en los servicios vinculados a la producción, montaje, desmontaje, infraestructuras y empresas proveedoras".

"La actualización se sitúa en línea con la evolución general de los precios y se ha planteado procurando que su repercusión sobre los abonados sea lo más contenida posible", han añadido.

Precios de 2026

En la Semana Santa de este año, celebrada del 29 de marzo al 5 de abril, el precio de las sillas oscilaba, lógicamente, en función de la situación.

Las sillas más caras eran los palcos en Molina Lario. Uno para seis personas en primera fila costaba 980 euros, por lo que ahora superará la barrera de los 1.000 euros.

Las sillas a pie de calle normales variaban desde los 164 euros en primera fila en la Plaza de la Constitución a los 83 euros en algunos laterales o en últimas filas, por ejemplo, en la Alameda Principal o en Puerta del Mar.