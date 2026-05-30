Fernando Prini ya tiene un jardín con su nombre en Guadalmar por su legado en el ámbito cofrade

Las claves

Las claves Generado con IA Un jardín en la calle Acacias de Guadalmar lleva desde este sábado el nombre de Fernando Prini por su legado en el ámbito cofrade. Fernando Prini, autodidacta y destacado diseñador malagueño, realizó numerosas obras para la Semana Santa, incluyendo tronos, coronas y estandartes. El homenaje contó con la presencia del alcalde de Málaga, concejales, familiares y amigos del artista. La iniciativa para dedicarle el jardín fue promovida por las tres hermandades a las que pertenecía y aprobada oficialmente en enero de 2026.

El diseñador cofrade Fernando Prini Betés (Málaga, 1961-2025) da nombre desde este sábado a un jardín situado en el distrito de Churriana, en concreto en la calle Acacias de la barriada de Guadalmar.

Autodidacta y estrechamente vinculado al mundo del arte sacro, Fernando Prini comenzó desde muy joven a desarrollar diseños relacionados con la Semana Santa. Aunque cursó estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de Málaga y trabajó desde 1988 en la multinacional DENSO TEN, entonces Fujitsu, gran parte de su trayectoria estuvo ligada a las cofradías y hermandades malagueñas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado en el acto de inauguración del espacio junto a los concejales delegados de Churriana, Cultura y Patrimonio Histórico, Fiestas y Sostenibilidad Medioambiental, Borja Vivas, Mariana Pineda, Teresa Porras y Penélope Gómez. Al homenaje también han asistido familiares y amigos de Prini.

Fernando Prini, diseñador cofrade de Málaga.

A partir de los 21 años realizó numerosos trabajos para corporaciones de la capital y la provincia. Entre sus creaciones figuran coronas, ráfagas, sayas, tocas, túnicas y estandartes, además de participar en el diseño de elementos de gran relevancia del patrimonio cofrade malagueño.

Su firma está presente en los tronos de las vírgenes de la Caridad, Monte Calvario y Carmen de El Perchel, así como en los de los cristos del Amor, Humildad y Paciencia y el Señor Resucitado. También intervino en el diseño de palios y mantos para distintas imágenes. Su faceta artística se extendió igualmente al dibujo, disciplina en la que dejó numerosos retratos y estampas cofrades.

La propuesta para dedicarle este espacio fue presentada ante la Comisión de Calles el 27 de noviembre de 2025 por las tres hermandades a las que pertenecía: la Archicofradía de la Pasión, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y la Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte. La denominación del jardín y su ubicación definitiva recibieron el visto bueno el 22 de enero de 2026.