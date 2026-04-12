José Carlos Garín: "El que vengan más o menos turistas a Málaga no nos reporta nada"

Las claves nuevo Generado con IA José Carlos Garín destaca que la Semana Santa 2026 en Málaga fue una de las mejores de los últimos años gracias al buen tiempo y la alta participación. El presidente de la Agrupación de Cofradías subraya que el aumento de turistas no supone un beneficio directo para las cofradías, cuya prioridad sigue siendo la tradición. Garín afirma que las cofradías representan a todos los estratos sociales de Málaga y que su esencia es adaptarse a los cambios de la ciudad sin perder sus raíces. El problema de la basura durante las procesiones es una preocupación recurrente y Garín insiste en la necesidad de concienciación ciudadana sobre la limpieza.

La Semana Santa 2026 se fue tan rápido como llegó. Las cofradías malagueñas no fueron las únicas protagonistas de estos días, ya que también tuvieron una gran relevancia los cielos despejados que han convertido esta Semana Santa en una de las mejores de los últimos años.

Así se lo han comentado numerosos cofrades a José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que tras ser el representante de las hermandades un año más, le toca hacer balance, ver qué ha ido bien, qué ha ido mal y empezar a plantear cómo hacer mejor la Semana Santa 2027.

El buen tiempo, pleno de salidas procesionales, siendo el Lunes y el Jueves Santo los días más multitudinarios y con más penitentes en cada uno de los cortejos, es un breve resumen de lo que fue la semana. A lo que hay que sumarle, miles de visitantes extranjeros llegan año tras año en estas fechas a la capital para ver procesiones y la tarea de concienciar a la población de que recoja su basura al levantarse de las sillas en el Recorrido Oficial.

De todo esto y más habla José Carlos Garín en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga para la sección de A título personal.

¿Con qué se queda de esta Semana Santa?

Como gestor de la Semana Santa me quedo con los resultados. Primero el hecho de que todas las cofradías han podido hacer aquello para lo que han trabajado que es salir a la calle. En general todo ha funcionado, los cortejos procesionales han estado muy nutridos y todos han llegado muy bien a sus casas de hermandad.

También ha habido un nivel musical espectacular y los tronos han sido llevados de maravilla, como hacía mucho tiempo que no pasaba. Todo eso porque cada año se crece cada vez más en la excelencia. Ya he oído por ahí que esta ha sido una de las mejores Semanas Santas de los últimos años. Evidentemente ha sido una gran semana porque ha habido pleno.

¿Alguna tarea pendiente para el año que viene?

Estamos analizando todo. Ahora tendremos una Junta de Gobierno en la que se pondrá sobre la mesa todo aquello que las cofradías quieran mejorar porque al final la agrupación no soy yo. Solo soy la cara visible de la agrupación y el transmisor de las voluntades y demandas de las cofradías. Los dueños de la agrupación son las cofradías.

La ciudad crece y cada vez son más las personas que acuden a ver la Semana Santa de Málaga, ¿cree que sigue estando representada toda la ciudad?

Sí, de eso no tengo la menor duda. No a todos los ciudadanos porque, evidentemente, es imposible, pero sí a todos los estratos sociales, económicos, de género, de barrios. Todos están representados porque las cofradías de Málaga somos un movimiento de personas que incluyen a todos los que viven en la ciudad de Málaga.

Cada vez son más los turistas que vienen a ver la Semana Santa de Málaga. ¿Puede llegar a ser una atracción turística o se trabaja para conseguir un equilibrio?

Es que lo es. Eso no depende de nosotros. En los estatutos de ninguna cofradía viene contemplada la proyección turística de las cofradías. Tú sales a la calle con tu cofradía para lo que sales. De hecho, el que vengan más o menos personas a las cofradías no nos reporta nada; es decir, al final no hay retorno.

Nosotros no podemos hacer nada, ni para que vengan más ni para que vengan menos. Nos gusta que nos vean, pero lo único que hacemos a nivel de retorno es poner las sillas que ponemos, que son las mismas siempre. Nos alegramos de que vengan muchas personas, tanto de Málaga como de fuera, porque es riqueza para la ciudad, pero nunca será una de nuestras prioridades ni estará dentro de nuestros puntos el plantearnos en los estatutos promover el turismo.

La ciudad va a cambiar y habrá proyectos como la Torre del Puerto o el Plan Litoral que podrían influir, ¿Cómo lo reciben las cofradías?

La Semana Santa tiene un atractivo que es que no cambia. Tantos cambios que hay en el mundo y en muchas ocasiones las personas van buscando lo que no cambia y eso es la familia, las tradiciones y los hábitos.

Pienso que las personas van buscando eso por mucho que les gusten los cambios. ¿La ciudad va a cambiar? Eso seguro y si el Plan Litoral sale adelante vamos a ver un cambio enorme en toda la zona del Puerto que es la más cercana al Recorrido Oficial.

Entonces, lo que las cofradías haremos será adaptarnos e intentar no cambiar la esencia de la cofradía, tirar para adelante sin adaptarse ni tropezar contra un muro. Vamos a equivocarnos, pero al final, si Málaga cambia, lo que solamente podemos hacer es adaptarnos a cada situación de la mejor manera posible, intentando no cambiar, seguir adelante y, finalmente, triunfar.

El tema de la basura en el Recorrido Oficial ha creado debate. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Eso tiene que venir de casa. Es muy difícil que ni la Agrupación, ni el Ayuntamiento, ni nadie consiga lo que no se viene aprendido desde casa. Si cada uno se llevara de las cinco bolsas que han gastado, por lo menos cuatro, la cosa sería menor. No es algo inherente a la Semana Santa, es un tema que va mucho más allá de lo que es la Semana Santa.