María Jesús Montero visita las cofradías del Sepulcro y del Amor en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, visitó las casas de hermandad del Sepulcro y del Amor y Caridad en Málaga durante el Viernes Santo. Montero pudo conocer de cerca la principal novedad de la jornada: el nuevo trono del Cristo del Amor, en un año especial para la cofradía. Durante su recorrido, compartió impresiones con hermanos y hermanas de ambas corporaciones y destacó el valor cultural y turístico de la Semana Santa malagueña. Estuvo acompañada por Dani Pérez y José Aurelio Aguilar, representantes socialistas de Málaga, quienes ejercieron como anfitriones en la visita.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha aprovechado su presencia en Málaga durante la mañana de este Viernes Santo para acercarse a dos de los epicentros cofrades de la jornada: las casas de hermandad del Sepulcro y del Amor y Caridad de Málaga.

En esta segunda corporación pudo ver con detalle la gran novedad de este Viernes Santo, el trono del Cristo del Amor. Allí ha podido comprobar los últimos preparativos "en un año de especial ilusión para esta cofradía".

La dirigente socialista ha recorrido ambos espacios acompañada por representantes del ámbito socialista local, en una visita en la que ha podido conocer de primera mano los tronos y el patrimonio que cada año convierten a la Semana Santa malagueña en uno de los grandes reclamos culturales y turísticos del país.

Durante el recorrido, Montero ha compartido impresiones con hermanos y hermanas de ambas corporaciones, interesándose por los detalles de los preparativos en una jornada clave como es el Viernes Santo.

A través de sus redes sociales, Montero ha destacado que "Málaga se proyecta al mundo con la solemnidad y el patrimonio de su Semana Santa", subrayando además que ha podido disfrutar "de cerca, entre malagueñas y malagueños" de esta celebración.

La visita se produce en un momento clave de su trayectoria política, tras su salida del Gobierno en marzo para encabezar la candidatura socialista a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Durante la jornada, también ha estado acompañada por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, y por José Aurelio Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga, quienes han ejercido de anfitriones en este recorrido por el corazón cofrade de la capital.