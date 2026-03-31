Horarios e itinerarios del Martes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

La Virgen del Rocío de Málaga. Agrupación de Cofradías de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Martes Santo 2026 en Málaga contará con seis procesiones: Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Humillación y Estrella, Rescate y Sentencia. Cada cofradía tiene horarios y recorridos específicos, con salidas que comienzan a las 15:00 h y encierros que se extienden hasta la madrugada. Las procesiones recorrerán puntos emblemáticos del centro de Málaga, como la Tribuna Principal, Torre Sur y la Plaza de la Constitución. Se detallan los itinerarios completos de cada hermandad, incluyendo los barrios de salida y el paso por calles principales de la ciudad.

Recorrer las calles de Málaga en Semana Santa es mucho más sencillo teniendo claro los itinerarios y horarios de cada cofradía. Este Martes Santo, seis procesiones salen a la calle desde diferentes puntos de la ciudad.

En EL ESPAÑOL de Málaga te lo ponemos fácil y te dejamos a continuación todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada en esta Semana Santa.

Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Humillación y Estrella, Rescate y Sentencia recorrerán las calles del centro de la ciudad un año más para realizar su Estación de Penitencia.

Rocío

Real, Ilustre Y Venerable Hermandad Sacramental De Nuestro Padre Jesús Nazareno De Los Pasos En El Monte Calvario Y María Santísima Del Rocío Coronada. Parroquia de San Lázaro (Barrio de la Victoria)

Salida: 15:00 h

Torre Sur: 19:45 h

Encierro: 23:30 h

Recorrido: Itinerario Casa Hermandad, Párroco Ruiz Furest, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced (Lateral oeste), Plaza de la Merced (Lateral norte), Victoria, Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad.

Penas

Venerable Hermandad De La Caridad De Nuestro Señor Y Cofradía De Nazarenos Del Santísimo Cristo De La Agonía, María Santísima De Las Penas, Reina Y Madre Y Santo Domingo De La Calzada.

Oratorio de las Penas

Salida: 17:45 h

Tribuna: 18:40 h

Torre Sur: 20:45 h

Catedral: 20:55 h

Encierro: 00:45 h

Recorrido: Oratorio de Santa María Reina y Madre, Plazuela Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Comedias, Nosquera, Carretería, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre.

Nueva Esperanza

Venerable Hermandad De Culto Y Procesión De Jesús Nazareno Del Perdón Y María Santísima De Nueva Esperanza, San Joaquín Y Santa Ana.

Parroquia de San Joaquín y Santa Ana (Barrio de Nueva Málaga)

Salida: 15:45 h

Tribuna: 19:30 h

Torre Sur: 21:35 h

Encierro: 04:30 h

Recorrido: Casa Hermandad, Camino Castillejos, Magistrado Salvador Barberá, Rosa, Carril de Gamarra, Dr., Lazárraga, José María Freuiller, Pasaje Begoña, Plaza de Basconia, Pasaje Aránzazu, General Blake, Martínez Maldonado, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rivera del Guadalmedina, Trinidad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Bailén, Pelayo, Martínez Maldonado, Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas), Sondalezas, Carril de Gamarra, Rosa Magistrado, Salvador Barberá, Camino Castillejos y Casa Hermandad.

Estrella

Ilustre Y Venerable Hermandad De La Orden De Santo Domingo De Guzman De Nuestro Padre Jesús De La Humillación Y Perdón Y María Santísima De La Estrella.

Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Salida: 17:45 h

Tribuna: 20:20 h

Torre Sur: 22:25 h

Encierro: 02:15 h

Recorrido: Iglesia Santo Domingo Guzmán, Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza Legión Española, San Jacinto, Huerta del Obispo, Agustín Parejo, Llano de Doña Trinidad, Álvaro de Bazán, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería,

Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad.

Rescate

Real, Piadosa Y Venerable Hermandad De Culto Y Procesión De Nuestro Padre Jesús Del Rescate Y María Santísima De Gracia.

Capilla de C/Agua (Barrio de la Victoria)

Salida: 17:45 h

Tribuna: 21:10 h

Torre Sur: 23:15 h

Encierro: 02:00 h

Recorrido: Casa Hermandad, Agua, Victoria, Plaza Jesús El Rico, Plaza de María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, Victoria, Agua y Casa Hermandad.

Sentencia

Muy Ilustre, Venerable Y Fervorosa Hermandad Sacramental Y Cofradía De Nazarenos De Nuestro Padre Jesús De La Sentencia, María Santísima Del Rosario En Sus Misterios Dolorosos Y San Juan Evangelista.

Parroquia de Santiago Apóstol (Barrio de la Victoria)

Salida: 19:15 h

Tribuna: 22:00 h

Torre Sur: 00:05 h

Encierro: 01:45 h

Recorrido: Casa Hermandad, Frailes, Merced, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Casapalma, Cárcer, Plaza de Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes y Casa Hermandad.