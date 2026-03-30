Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

La salida del Cautivo y la Trinidad en una imagen de archivo. L. M. Gómez Pozo

Seis hermandades tienen previsto realizar durante la jornada de hoy su salida procesional: Pasión, Gitanos, Cautivo, Crucifixión, Dolores del Puente y Estudiantes. Más información:

Las claves nuevo Generado con IA El Lunes Santo de la Semana Santa de Málaga 2026 contará con seis hermandades recorriendo el centro de la ciudad desde la tarde. Cofradías de barrios como Capuchinos, La Trinidad y El Perchel se suman a las del Centro, creando una jornada llena de contrastes. Cada hermandad tiene horarios y recorridos específicos, destacando salidas desde primera hora de la tarde y encierros que se prolongan hasta la madrugada. Entre las procesiones más esperadas figuran las del Cautivo, Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente y Estudiantes, todas con itinerarios detallados por Málaga.

Y llegó el Lunes Santo que, sin lugar a dudas, es uno de los días grandes de la Semana Santa de Málaga. Durante la jornada seis hermandades recorrerán el corazón de la ciudad desde primeras horas de la tarde.

Cofradías de barrios como Capuchinos, La Trinidad o El Perchel se suman a las del Centro para formar una jornada cargada de contrastes: desde el recogimiento de la Crucifixión hasta la multitudinaria salida del Cautivo. Aquí tienes todos los horarios e itinerarios para no perderte nada.

Pasión

Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental y de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso

Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Salida: 16:50 horas

Tribuna: 17:35 horas

Torre Sur: 19:35 horas

Catedral: 19:45 horas

Encierro: 23:25 horas

Recorrido: Iglesia de los Santos Mártires, Plaza de los Mártires, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Carretería, Nosquera, Comedias, Plaza de los Mártires e Iglesia de los Santos Mártires

Crucifixión

Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Crufixión y María Santísima del Mayor Dolor en Su Soledad.

Parroquia del Buen Pastor (Barrio de Capuchinos)

Salida: 15.55 horas

Tribuna: 18.25 horas

Torre Sur: 20.25 horas

Catedral: 20.35 horas

Encierro: 01.00 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Diego de Siloé, Negros, Cruz Verde, Refino, Peña, Mariblanca, Álamos, Cárcer, Casapalma, Méndez Núñez, Comedias, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla, Plaza María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Mariblanca, Peña, Refino, Carrión, Diego de Siloé y a su Templo.

Gitanos

Venerable Y Muy Ilustre Hermandad Y Cofradía De Nazarenos De Nuestro Padre Jesús De La Columna Y María Santísima De La O

Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Salida: 16:45 horas

Tribuna: 19:00 horas

Torre Sur: 21:00 horas

Encierro: 00:30 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Frailes, Peña, Mariblanca, Carretería (Plza. San Buenaventura), Carretería, Tribuna de los Pobres, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustin, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Plaza de la Merced, Merced, Frailes y Casa Hermandad.

Dolores del Puente

Antigua Cofradía Del Santísimo Cristo Del Perdón Y Nuestra Señora De Los Dolores.

Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Salida: 17:30 horas

Tribuna: 19:50 horas

Torre Sur: 21:50 horas

Catedral: 22:00 horas

Encierro: 00:30 horas

Recorrido: Iglesia Santo Domingo Guzmán, Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, Pasillo de Santo Domingo, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Cerrojo, Martinete, Zurrado res, Plaza Imagen, Polvorista, Llano de Doña Trinidad, Álvaro de Bazán, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás e Iglesia de Santo Domingo Guzmán.

Cautivo

Real, Muy Ilustre Y Venerable Cofradía De Nazarenos De Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima De La Trinidad Coronada Y Del Glorioso Apostol Santiago.

Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad)

Salida: 17:30 horas

Tribuna: 20:30 horas

Torre Sur: 22:35 horas

Encierro: 02:30 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Barrera de la Trinidad, Plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, Plaza Montes, Carril, Mármoles, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, Plaza de Jesús Cautivo, Barrera de la Trinidad y Casa Hermandad.

Estudiantes

Cofradía Del Santísimo Cristo Coronado De Espinas Y Nuestra Señora De Gracia Y Esperanza.

Iglesia del Santo Cristo (Centro)

Salida: 17:30 horas

Tribuna: 21:40 horas

Torre Sur: 23:40 horas

Encierro: 01:00 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Císter, Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla y Casa Hermandad.