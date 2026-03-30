Una componente de la Banda de CCTT de Bomberos de Málaga recibe un golpe en el labio en plena procesión

Las claves nuevo Generado con IA Una componente de la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga recibió un golpe en el labio durante una procesión. El incidente ocurrió cuando una persona cruzó entre las filas de la banda mientras tocaban en la procesión del Domingo de Ramos. La banda denuncia la falta de respeto hacia los músicos y reclama mayor consideración por parte del público en Semana Santa. Las bandas insisten en recordar que forman parte esencial del cortejo procesional y piden no interrumpir su labor.

La Semana Santa de Málaga ha empezado y un año más las bandas de música tienen que volver a hacer frente a situaciones que nadie debería vivir en estos días: personas pasando por en medio de sus filas y golpeando a músicos.

Esto es lo que vivió una de las componentes de la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga este pasado Domingo de Ramos cuando estaban en la cabeza de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón.

Una persona decidió cruzar entre las filas de la banda en plena marcha, es decir, mientras los músicos estaban tocando. Como resultado de esta situación, una componente recibió un golpe en el labio, según han informado a través de sus redes sociales.

Ante este suceso, desde la Banda de CCTT de Bomberos inciden en que "los músicos de todas las bandas estamos cansados de estos comportamientos y de la falta de respeto a nuestro trabajo".

Anoche una de nuestras componentes recibió un golpe en el labio porque alguien decidió cruzar entre las filas en plena marcha.

Los músicos de TODAS las bandas estamos cansados de estos comportamientos y de la falta de respeto a nuestro trabajo.#LaMadreyMaestra #CofradíasMLG — Banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos (@CCTTBomberosMLG) March 30, 2026

Esta situación se repite año tras año. Las bandas publican en sus redes sociales días antes de que comience la Semana Santa mensajes pidiendo a los que acudan a ver procesiones que no pasen por en medio de los músicos, pero hay quien todavía no ha captado el mensaje.

Los malagueños y turistas que paseen estos días por el centro deben ser conscientes de que las bandas de música que acompañan a cada Hermandad forman parte del Cortejo Procesional, sin importar si van al principio o al final del mismo. Este comienza en la Cruz Guía y termina después de que todos los músicos que acompañan al último trono pasen por delante de ellos.